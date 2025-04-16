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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحبك وأنا كمان .. وصلة غزل بين محمد شاهين وأسماء جلال على انستجرام

أسماء جلال ومحمد شاهين
أسماء جلال ومحمد شاهين
سارة عبد الله

تغزّل الفنان محمد شاهين، بالفنانة أسماء جلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب "شاهين" عبر خاصية الاستوري: “أشطر وأحلى واحدة أنا بحب أسماء جلال”.

وردّت أسماء جلال على الاستوري، وكتبت: “اتفاجئت عامة وأنا أوي أوي”.

انتهاء تصوير فيلم «درويش»

من جانب آخر، أعلن صنّاع "درويش" عن انتهاء تصوير الفيلم، من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى، وتدور أحداثه حول محتال كاريزمي يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب.

وبينما يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة.

درويش ليس بطلاً تقليديًا، وهذا ما يمنح قصته طابعها الخاص ويجعلها مثيرة للاهتمام.

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