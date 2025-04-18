طقس اليوم.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الجمعة، ليسود استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليكون حار نهارا مائل للحرارة على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما يشهد طقس اليوم الجمعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

طقس اليوم



وعن نشاط الرياح أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس اليوم الجمعة سيشهد رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة .



وعن حالة البحر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن يكون خفيف إلى معتدل بالبحر المتوسط ،بأرتفاع أمواج 1:1.5 متر ، ومعتدل في البحر الأحمر بارتفاع أمواج 1.5:2.25 متر.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البرودة خلال ساعات الليل لا تزال مستمرة، ومن المرجح استمرارها حتى بعد انتهاء عطلة أعياد شم النسيم، أي حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وأضافت أنه بداية من أمس الخميس، ارتفعت درجات الحرارة نهارًا بشكل تدريجي، لتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية.