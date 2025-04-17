تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية التي تمر بها البلاد حاليًا، موضحًا أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة أقل من معدلاتها الطبيعية، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة امس 26 درجة مئوية، وهو ما يعد طقسًا ربيعيًا معتدلاً مقارنة بهذا التوقيت من العام.

تغير في الكتل الهوائية

وأشار القياتي، خلال تصريحات تليفزيونية ، إلى أن البلاد على موعد مع تغير واضح في مصادر الكتل الهوائية اعتبارًا من اليوم الخميس، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأكد القياتي أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة لتتجاوز حاجز الـ30 درجة مئوية في بعض المناطق، قبل أن تعود الحرارة إلى المعدلات الطبيعية مجددًا مع نهاية الأسبوع المقبل، مما يعكس حالة من التباين المستمر في الطقس خلال هذه الفترة الانتقالية.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم الخميس

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما سيكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

أما ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، فيكون الطقس مائلًا للبرودة على معظم الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد إلى احتمالية تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

كما من المتوقع نشاط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يخص حالة البحرين، أوضحت الهيئة أن البحر المتوسط يشهد حالة من الاعتدال، مع ارتفاع أمواجه بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح السطحية يكون ما بين شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما البحر الأحمر، فيكون معتدلًا أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة تواصل الارتفاع

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البرودة خلال ساعات الليل لا تزال مستمرة، ومن المرجح استمرارها حتى بعد انتهاء عطلة أعياد شم النسيم، أي حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وأضافت أنه بداية من اليوم الخميس ، سترتفع درجات الحرارة نهارًا بشكل تدريجي، لتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية.

ملابس خريفية حاليًا وصيفية في مايو

وشددت منار غانم خلال تصريحات تليفزيونية ، على أهمية ارتداء الملابس الخريفية خلال هذه الفترة، واتباع الحذر في التنقلات الصباحية أو الليلية، مشيرة إلى أنه مع بداية شهر مايو القادم يمكن ارتداء الملابس الصيفية مع استمرار استقرار الطقس وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا.

كما نصحت بضرورة المتابعة اليومية للنشرات الجوية، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون مستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مما يتيح فرصة للاستمتاع بالطقس قبل حلول الصيف رسميًا، مؤكدة أن موسم الصيف هذا العام لن يختلف كثيرًا عن الأعوام السابقة من حيث درجات الحرارة ومستوى الرطوبة.

الأرصاد: الصيف لن يختلف عن الأعوام الماضية

أكدت غانم أن التوقعات الموسمية تشير إلى أن فصل الصيف المقبل سيكون مشابهًا من حيث السمات المناخية لصيف العام الماضي، من حيث الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال النهار، والرطوبة العالية، خاصة في المناطق الساحلية والدلتا.

وتبقى المتابعة المستمرة لتقارير الأرصاد الجوية ضرورة يومية في ظل التغيرات المتسارعة في الأحوال الجوية، خاصة مع قرب انتهاء فصل الربيع، وبداية الانتقال إلى أجواء الصيف تدريجيًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 27 16

بنهــــا 27 16

دمنهور 26 16

وادى النطرون 26 15

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 26 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 26 15

طنطا 25 15

دمياط 22 16

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 27 14

السويس 26 15

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 27 15

نخل 25 09

كاترين 18 06

الطور 27 16

طابا 28 14

شرم الشيخ 31 19

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 22 14

السلوم 23 13

سيوة 28 15

رأس غارب 28 17

الغردقة 27 17

سفاجا 26 17

مرسى علم 28 18

الشلاتين 32 21

حلايب 29 21

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 29 19

الفيوم 31 13

بني سويف 32 13

المنيا 32 12

أسيوط 33 13

سوهاج 34 15

قنا 34 16

الأقصر 35 17

أسوان 36 18

الوادي الجديد 33 16

أبوسمبل 34 17

