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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟
تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟
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حالة الطقس غدا الخميس 17 أبريل، حذّر منها الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الذي نوه إلى تغيّر ملحوظ في الأحوال الجوية سيحدث خلال الساعات المقبلة، لكوننا الآن في مدة تشهد درجات حرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.
 

حالة الطقس اليوم

القاياتي أكد في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم تسجل 26 درجة مئوية، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى 30 كم/ساعة، ستؤثر على مناطق متفرقة، خاصة في القاهرة.

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟
تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

حالة الطقس غدا الخميس

أوضح القاياتي أنه بدءًا من غدٍ الخميس، ستشهد مصر تغيرًا في الكتل الهوائية؛ ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

أشار الدكتور محمود القاياتي في الوقت ذاته إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز حاجز الـ 30 درجة مئوية، مع بداية الأسبوع المقبل، قبل أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية بنهاية الأسبوع.
 

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

درجة الحرارة في القاهرة

العظمى: 26

الصغرى: 16
 

السواحل الشمالية

العظمى: 23

الصغرى: 15
 

شمال الصعيد

العظمى: 30

الصغرى: 14
 

جنوب الصعيد

العظمى: 33

الصغرى: 17

درجات الحرارة في أبرز مدن ومحافظات مصر

القاهرة الكبرى: 15 - 25

العاصمة الإدارية: 14 - 26

6 أكتوبر: 13 - 26

الإسكندرية: 14 - 22

دمياط: 14 - 22

بورسعيد: 15 - 21

الإسماعيلية: 13 - 25

السويس: 14 - 24

العريش: 11 - 23

شرم الشيخ: 17 - 27

الغردقة: 16 - 26

الأقصر: 16 - 30

أسوان: 17 - 31

الوادي الجديد: 15 - 28

الفيوم: 12 - 26

المنيا: 11 - 27

قنا: 15 - 29

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