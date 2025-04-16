الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة “العربية” تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، يتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، أن طقس اليوم، الأربعاء 16 أبريل 2025، سيشهد أجواءً مائلة للحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين سيكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا في جنوب سيناء وجنوب البلاد مع تتابع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل الطقس:

نهارًا: مائل للحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ليلًا: مائل للبرودة في معظم الأنحاء، مع نشاط في الرياح في بعض المناطق.

الطقس - الظواهر الجوية:

نشاط الرياح: خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

شبورة مائية: في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

حالة البحر: البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 و1.5 متر، أما البحر الأحمر فمعتدل إلى مضطرب بارتفاع موج من 1.5 إلى 2 متر.

الطقس - توقعات الأيام المقبلة:

استقرار تدريجي في الأحوال الجوية، مع ارتفاع درجات الحرارة بداية من نهاية الأسبوع.

موجة برد بدأت في الانحسار، والطقس يتحول تدريجيًا إلى طقس ربيعي مستقر.

يُنصح المواطنون بأخذ الحذر، خاصة في ساعات الصباح الباكر والمساء، مع مراعاة ارتداء الملابس المناسبة وفقًا لتقلبات درجات الحرارة بين النهار والليل.