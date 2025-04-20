5 نصائح مهمة يجب اتباعها لتناول الأطعمة الصحية

على الرغم من أنه قد يكون من الصعب تقليل كمية الأطعمة غير الصحية التي تتناولها، إلا أنه ليس عليك التخلي عن جميع الأطعمة المفضلة لديك.

كيف يمكنني تقليل كمية الأطعمة غير الصحية التي أتناولها؟

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية إنشاء عادات غذائية صحية :

- خطط لوجباتك ووجباتك الخفيفة مسبقًا لتختار ما تتناوله بناءً على القيمة الغذائية، وليس بناءً على ما يتبقى في مخزنك، كما أن التخطيط المسبق يساعدك على الالتزام بميزانيتك ويُسهّل عليك التسوق.

- اختر خيارات الأطعمة الكاملة مثل القمح الكامل والكربوهيدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل المعكرونة والخبز والدقيق.

- اختر الفاكهة الطازجة للحلوى بدلاً من الوجبات السريعة لتجنب إضافة الملح والسكر والدهون المشبعة.

- قم بالتحقق من القيمة الغذائية لطعامك باستخدام لوحة المعلومات الغذائية الموجودة على ظهر العبوة.

- انتبه لخدع الإعلانات، بما في ذلك الادعاءات بأن المنتج "خالٍ من السكر المضاف"، إذ قد يظل غنيًا بالسعرات الحرارية أو الملح أو الدهون، يمكن للمنتج أن يدّعي أنه "قليل الدسم" طالما أن نسبة الدهون فيه أقل من النسخة السابقة، ولكنه قد يظل غنيًا بالدهون.

المصدر health direct