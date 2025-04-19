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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراسة: هذا هو الوقت الأمثل لتناول وجبة الفطور لتحقيق أفضل فائدة صحية

ما الوقت الأمثل لتناول الفطور؟
ما الوقت الأمثل لتناول الفطور؟
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد، أن تناول وجبة الفطور بين الساعة 6:00 و9:00 صباحًا هو الوقت الأمثل لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين مستويات الطاقة طوال اليوم.

ما الوقت الأمثل لتناول الفطور؟

 

وأوضحت الدراسة، أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول الفطور في هذا التوقيت يتمتعون بمعدلات سكر منتظمة في الدم، ويشعرون بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من فرص الإفراط في تناول الطعام خلال باقي اليوم.

وأضاف الباحثون، إلى أن تأخير الفطور لما بعد الساعة 9:30 صباحًا قد يؤدي إلى اضطراب في الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤثر على جودة النوم والمزاج العام، إلى جانب زيادة احتمالية اكتساب الوزن، وفقا لما نشر في موقع “north western”.

ما الوقت الأمثل لتناول الفطور؟

وأشار الأطباء، إلى أهمية أن تتضمن وجبة الفطور عناصر غذائية متوازنة مثل البروتين، والألياف، والكربوهيدرات الصحية، لتوفير طاقة كافية للجسم خلال فترة الصباح.

ما الوقت الأمثل لتناول الفطور؟

وتنصح الدراسة بضرورة تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة أو الدهون المشبعة في وجبة الفطور، والتركيز على الأطعمة الطبيعية مثل الشوفان، البيض، والفواكه الطازجة.

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ما الوقت الأمثل لتناول الفطور؟
ما الوقت الأمثل لتناول الفطور؟
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