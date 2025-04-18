كورونا الأمعاء.. اعرف الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

رغم أن فيروس كورونا ارتبط في أذهان الكثيرين بأعراض الجهاز التنفسي، إلا أن هناك نوعًا آخر يعرف باسم "كورونا الأمعاء" أو فيروس كورونا المعوي.

ما هو كورونا الأمعاء؟

ويصيب كورونا الأمعاء الجهاز الهضمي ويسبب مشاكل صحية، وقد تكون مزعجة وخطيرة في بعض الحالات، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

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ويعد كورونا الأمعاء هو نوع من الفيروسات التاجية التي تستهدف الجهاز الهضمي، وتسبب التهابات في المعدة والأمعاء، وتظهر غالبًا في صورة إسهال شديد، غثيان، قيء، آلام بالبطن، وفقدان شهية.

أسباب الإصابة بكورونا الأمعاء

وهناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بكورونا الأمعاء، ومن أبرزها ما يلي :

ـ انتقال العدوى عن طريق تناول طعام أو شراب ملوث.

ـ عدم غسل اليدين جيدًا بعد استخدام الحمام.

ـ ملامسة أسطح أو أدوات ملوثة بالفيروس.

ما هو كورونا الأمعاء؟

أعراض كورونا الأمعاء

ومن أبرز الأعراض التي تشير إلى الإصابة بكورونا الأمعاء :

ـ إسهال مائي متكرر.

ـ مغص وآلام في البطن.

ـ قيء أو غثيان.

ـ ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

ـ ضعف عام وفقدان شهية.

ـ في بعض الحالات: جفاف بسبب فقدان السوائل.

ما هو كورونا الأمعاء؟



طرق الوقاية من كورونا الأمعاء

هناك طرق فعالة تحمي من الإصابة بكورونا الأمعاء، وتشمل ما يلي :

ـ غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.

ـ تجنب تناول الأطعمة والمشروبات من مصادر غير موثوقة.

ـ تنظيف الأسطح وأدوات الطعام باستمرار.

ـ تعزيز المناعة من خلال التغذية السليمة والنوم الكافي.

ما هو كورونا الأمعاء؟

طرق علاج كورونا الأمعاء

هناك بعض الطرق الفعالة لعلاج كورونا الأمعاء، ومن أبرزها ما:

ـ التركيز على تعويض السوائل المفقودة من خلال شرب الماء ومحاليل الإماهة الفموية.

ـ تناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم.

ـ في بعض الحالات قد يصف الطبيب أدوية مضادة للإسهال أو مضادات حيوية إذا لزم الأمر.

ـ التوجه للطبيب فورًا في حال استمرار الأعراض أو ظهور علامات الجفاف.