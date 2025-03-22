هل يتحول فيروس ميرس إلى وباء؟ خبير أوبئة يوضح

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن فيروس "ميرس" ينتمي إلى نفس عائلة فيروس كورونا، موضحًا أن هذه العائلة الفيروسية تشمل أيضًا فيروس "سارس"، الذي كان أول ظهور له قبل عدة سنوات. وأشار إلى أن فيروس "ميرس" يُعرف علميًا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهو من الفيروسات التي ظهرت بعد "سارس" وأثارت اهتمام العلماء بسبب طبيعة انتشاره وتأثيره على الصحة العامة.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة Extra news، أوضح الدكتور إسلام عنان أن فيروس "ميرس" لا يُشكل حاليًا خطرًا وبائيًا كبيرًا، رغم ارتفاع معدل الوفيات الناتجة عنه، والذي يصل إلى 36%. وأكد أن الفيروس يتميز بمعدل انتشار منخفض مقارنة بفيروسات أخرى من نفس العائلة، مما يقلل من فرص تحوله إلى وباء واسع النطاق.

وأشار إلى أن عدد الحالات المُسجلة سنويًا للإصابة بفيروس "ميرس" لا يتجاوز ثلاث إلى أربع حالات على مستوى العالم، وهو ما يعكس محدودية تفشيه. كما بيّن أن الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر مثل فيروس كورونا المستجد، مما يساهم في الحد من انتشاره بشكل كبير.

واختتم الدكتور عنان حديثه بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لأي تطورات متعلقة بالفيروس، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية في المناطق التي يُرصد فيها المرض، لضمان السيطرة عليه ومنع انتشاره على نطاق أوسع.



