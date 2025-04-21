تشييع جنازة شقيقتين لقيتا مصرعهما في حادث سير بالمنوفية| صور

شيع العشرات من أهالي قرية كفر الفرعونية بمركز أشمون في محافظة المنوفية جنازة شقيقتان لقيتا مصرعهما في حادث سير.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الشقيقتان شاهيناز وشمس من مسجد الجمعية الشرعية بالقرية وتم تشييع الجثامين الي مثواهم الأخير في مقابر الأسرة.

كانت شاهيناز وشمس قد لقوا مصرعهم في حادث سير أثناء عودتهم من العمل.

وأكد الاهالي، أن شمس وشاهيناز شقيقتان كانتا تعملان في مصنع ملمساعدة أسرتهما في توفير النفقات اليومية.

وتابع الأهالي، أن أحدي الشقيقتين كانت تجهز لزواجها وتساعد في جهازها وكذلك شقيقتها ولكن كان للقدر كلمة أخري.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية أثناء تشييع الجثامين الي مثواهم الأخير حيث ودعتهم سيدات القرية بالبكاء والصراخ.