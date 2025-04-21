عاكسوا والدته .. تفاصيل التحـرش بسيدة التجمع

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات معاكسة سيدة اثناء سيرها برفقة ابنها في التجمع الأول.

تفاصيل تحرش 4 شباب بـ سيدة في التجمع

أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى أنه أثناء سير سيدة عمرها 29 عاما في الشارع برفقة ابنها بمنطقة التجمع فوجئت بـ 4 شباب يقومون بمعاسكتها ويتحرشون بها لفظيا.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الشباب قاموا بالتحدث بألفاظ مع نجلها اثناء سيرهم ثم قامت السيدة بتحرير محضر في قسم الشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع الأول، تضمن ورود بلاغًا من سيدة عشرينية، أفادت فيه بتعرضها للتحرش اللفظي على يد 4 شباب اثناء سيرها مع ابنها في دائرة القسم.

قالت السيدة في بلاغها أن أحدهم قال لأبنها لفظ خادش أثناء سيرها بجواره، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على الشباب وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.