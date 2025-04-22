القبض على مسؤول صيني لاتهامه بتقاضي رشاوى وتورطه في شبهات الفساد

قالت وكالة الأنباء الصينية الحكومية شينخوا اليوم الثلاثاء إن الصين ألقت القبض على مسؤول سابق لمكافحة الكسب غير المشروع للاشتباه في أخذ الرشاوى مع استمرار البلاد في شبهة فساد.



ترأس لي جانج سابقًا فريق التفتيش والإشراف على الانضباط التابع لقسم التنظيم في الحزب الشيوعي الصيني، والذي يعمل بصفته ذراع الموارد البشرية التي تعين أدوارًا لأعضاء الحزب.

وتتحرك الصين ضد الأفراد البارزين من أجل الفساد، مع تحقيقات العام الماضي إلى نائب حاكم البنك المركزي، ومسؤول عسكري رفيع المستوى ورئيس سابق في أكبر شركة للنفط والغاز في البلاد.