بعد قليل.. استئناف مالك مستشفى على حبسه بجريمة الفعل المخل

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الثلاثاء، استئناف مالك مستشفى بأكتوبر على حكم حبسه سنتين، لاتهامه بارتكاب أفعال مخلة.

كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، أجلت اليوم الثلاثاء، جلسة استئناف مالك مستشفى شهير بأكتوبر على حكم حبسه سنتين، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة لجلسة 22 أبريل لضم الأحراز.

‎ويذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قررت حبس مالك مستشفى شهير بأكتوبر، سنتين على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة.

وتقدم دفاع المتهم باستئناف على حكم حبسه، وحددت المحكمة المختصة 14 يناير الماضي لنظر أولى جلسات استئناف مالك مستشفى شهير بأكتوبر على حكم حبسه سنتين لاتهامه بارتكاب أفعال مخلة.