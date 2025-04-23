أسعار فورد توروس 2025 في السعودية

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد توروس موديل 2025، وتنتمي توروس لفئة السيارات السيدان، وتم إطلاقها أول مرة عام 1986، وتظهر بتصميم عصري وأداء قوي .

سيارة فورد توروس موديل 2025 الجديدة

- أبعاد فورد توروس موديل 2025

تأتى سيارة فورد توروس موديل 2025 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4927 مم، وعرض 1875 مم، وارتفاع 1498 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2930 مم، وبها صندوق خلفي سعة 520 لتر .

- مواصفات فورد توروس موديل 2025

سيارة فورد توروس موديل 2025 الجديدة

تمتلك سيارة فورد توروس موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، مقابض أبواب مدمجة، وبها فتحة سقف بانوراما مزدوجة، ومصابيح أمامية LED نهارية، وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة، وبها مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا بـ10 وضعيات للسائق و6 وضعيات للراكب الأمامي، وبها شاشة عرض للسائق مقاس 8 بوصه، ونظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 13.2 بوصة، وبها Apple CarPlay ، وبها Android Auto.

- محرك فورد توروس موديل 2025

سيارة فورد توروس موديل 2025 الجديدة

تستمد سيارة فورد توروس موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 238 حصان، وعزم دوران 382 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وبها خزان وقود سعة 66 لتر .

- وسائل الأمان بـ فورد توروس موديل 2025

تحتوي سيارة فورد توروس موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 7 وسائد هوائية، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام مراقبة النقاط العمياء (BLIS)، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ومثبت سرعة متكيف .

سيارة فورد توروس موديل 2025 الجديدة

- أسعار فورد توروس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فورد توروس موديل 2025 تباع فى سوق السيارات السعودي بسعر 127 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فورد توروس موديل 2025 تباع فى سوق السيارات السعودي بسعر 134 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فورد توروس موديل 2025 تباع فى سوق السيارات السعودي بسعر 146 ألف ريال سعودي .