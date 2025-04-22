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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أودي Q2 موديل 2025 الجديدة| صور

اودي Q2 موديل 2025
اودي Q2 موديل 2025
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري طرازات جديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة .

 اودي Q2 موديل 2025

تأتي هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، اودي Q2 موديل 2025 الجديدة، وتنتمي Q2 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية.

 اودي Q2 موديل 2025

- وسائل الأمان بـ اودي Q2 موديل 2025

زودت سيارة اودي Q2 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، حساسات للركن، وبها حساسات اماميه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

 اودي Q2 موديل 2025

- أبعاد اودي Q2 موديل 2025

تتوافر سيارة اودي Q2 موديل 2025 فى سوق السيارات المصري بطول 4191 مم، وعرض 1794 مم، وارتفاع 1508 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2595 .

 اودي Q2 موديل 2025

- محرك اودي Q2 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة اودي Q2 موديل 2025 يصل إلى 50 لتر، وتنتج عزم دوران 200 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة فى مدة 10.3 ثانية، وتحتاج إلى 5.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 218 كم/ساعة .

- مواصفات اودي Q2 موديل 2025

تمتلك سيارة اودي Q2 موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها فتحة سقف بانوراما، وريموت كنترول، وكراسي كهربائية، وبها مرايات كهربائية، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات ضم .

 اودي Q2 موديل 2025

سيارة اودي Q2 موديل 2025 بها، نظام اقفال الابواب يعمل باللمس، وبها فرش جلد للمقاعد، ونظام ذكى لركن السيارة، وبها باور سيترنج، وتكييف، وسبويلر خلفي، وبها مثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وجنوط رياضية، وقفل مركزى للابواب، وبها إنذار ضد السرقة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية .

 اودي Q2 موديل 2025

- سعر اودي Q2 موديل 2025

تباع سيارة أودي Q2 موديل 2025 فى سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و100 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري طرازات جديدة موديل 2025 اودي Q2 موديل 2025 وسائل الأمان بـ اودي Q2 محرك اودي Q2 سعر اودي Q2 موديل 2025

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