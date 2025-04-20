مقارنة بين كيا سبورتاج وشيفروليه كابتيفا 2025.. المواصفات والأسعار

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2025 الجديدة ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة .

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سبورتاج وشيفروليه كابتيفا موديل 2025، وتنتمى السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

كيا سبورتاج موديل 2025

- وسائل الأمان بـ كيا سبورتاج موديل 2025

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية .

- محرك كيا سبورتاج موديل 2025

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 165 نيوتن/متر .

كيا سبورتاج موديل 2025

- أسعار كيا سبورتاج موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع فى السوق المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع فى السوق المصري بسعر مليون و 919 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع فى السوق المصري بسعر 2 مليون و 24 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع فى السوق المصري بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع فى السوق المصري بسعر 2 مليون و 274 ألف جنيه .

شيفروليه كابتيفا موديل 2025

- وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا موديل 2025

تمتلك سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية .

- محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2025

قوة سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025 تصل إلى 148 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وعزم دران 320 نيوتن/متر .

شيفروليه كابتيفا موديل 2025

- أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .



الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .