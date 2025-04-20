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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيجو 3008 مستعملة بـ 550 ألف جنيه

بيجو 3008 موديل 2014
بيجو 3008 موديل 2014
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 3008 موديل 2014، وتنتمى 3008 لفئة السيارات الهاتشباك .

سيارة بيجو 3008 موديل 2014 

- مواصفات بيجو 3008 موديل 2014 الخارجية

سيارة بيجو 3008 موديل 2014 

تمتلك سيارة بيجو 3008 موديل 2014 من الخارج تصميم أنيق وعصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الابواب الخارجية لاظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

سيارة بيجو 3008 موديل 2014 

- محرك بيجو 3008 موديل 2014

تمكنت سيارة بيجو 3008 موديل 2014 من قطع مسافة 195 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيارة بيجو 3008 موديل 2014 

- مقصورة بيجو 3008 موديل 2014 الداخلية

زودت مقصورة سيارة بيجو 3008 موديل 2014 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مساحات تخزين اضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض ابواب داخلية للتحكم فى الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب أمامية، وبها فتحة سقف داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها اضاءة داخلية للقراءة، ومراه داخلية للرؤية .

سيارة بيجو 3008 موديل 2014 

- سعر بيجو 3008 موديل 2014

تباع سيارة بيجو 3008 موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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