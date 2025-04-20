مواصفات نيسان صني 2026 الجديدة .. أسعار كل الموديلات

يتوافر داخل سوق السيارات المصري طرازات جديدة موديل 2026 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة .

نيسان صنى موديل 2026

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صني موديل 2026، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات نيسان صنى موديل 2026

زودت سيارة نيسان صنى موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، ومرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها تكييف، وبها فرش مقاعد من الجلد، وريموت كنترول، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وجنوط رياضية، وكاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مصابيح ضباب، وإنذار ضد السرقة، وبها قفل مركزى للابواب .

نيسان صنى موديل 2026

- وسائل الأمان بـ نيسان صنى موديل 2026

تمتلك سيارة نيسان صنى موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه

للركن، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

نيسان صنى موديل 2026

- محرك نيسان صنى موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة نيسان صنى موديل 2026 يصل إلى 41 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة فى مدة 12.5 ثانية، وتحتاج إلى 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

نيسان صنى موديل 2026

- أبعاد نيسان صنى موديل 2026

تتوافر سيارة نيسان صنى موديل 2026 بطول 4425 مم، وعرض 1659 مم، وارتفاع 1500 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

نيسان صنى موديل 2026

- أسعار نيسان صنى موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع فى السوق المصري للسيارات بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع فى السوق المصري للسيارات بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع فى السوق المصري للسيارات بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع فى السوق المصري للسيارات بسعر 795 ألف جنيه .