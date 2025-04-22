مواصفات خارقة.. iQOO تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة| صور

أكدت شركة iQOO مؤخرًا أنها ستكشف النقاب عن هواتف iQOO Z10 Turbo وZ10 Turbo Pro وZ10x في 28 أبريل في الصين . في الوقت نفسه، يبدو أن العلامة التجارية تعمل أيضًا على سلسلة هواتف Neo 10S كخليفة لسلسلة Neo 9S Pro التي صدرت العام الماضي. ووفقًا لموقع Digital Chat Station، حصل هاتف iQOO Neo 10S، الذي يحمل رقم الطراز V2463A، على شهادة 3C في الصين. في الوقت نفسه، رصد موقع XpertPick الجهاز على منصة Geekbench، كاشفًا عن بعض مواصفاته الرئيسية.

هاتف iQOO Neo 10S

يُظهر تصنيف 3C المزعوم لهاتف iQOO Neo 10S أنه قد يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط. كما يُظهر تصنيف Geekbench أنه سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 15.

المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO Neo 10S



ووفقًا لموقع Digital Chat Station، سيُزوَّد هاتف iQOO Neo 10S بشاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.82 بوصة تدعم دقة 2K. وستُزوَّد الشاشة بشريحة عرض مُخصصة ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة.

هاتف Neo 10S مُجهز بمعالج Snapdragon 8 Elite وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة + مع شحن سريع بقوة 120 واط. أما بالنسبة للمواصفات البصرية، فسيحتوي الجهاز على كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

في مايو 2024، أطلقت iQOO China هاتفي Neo 9S Pro و Neo 9S Pro+، المزوّدين بمعالج Dimensity 9300 Plus وSnapdragon 8 Gen 3 على التوالي.