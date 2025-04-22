شيفروليه كروز مستعملة سعرها 400 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه كروز موديل 2010، وتنتمي كروز لفئة السيارات السيدان.

سيارة شيفروليه كروز موديل 2010

- مواصفات شيفروليه كروز موديل 2010 الخارجية

تمتلك سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطه شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على حقيبة السيارة الخلفية .

سيارة شيفروليه كروز موديل 2010

- محرك شيفروليه كروز موديل 2010

تمكنت سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 من قطع مسافة 178 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيارة شيفروليه كروز موديل 2010

- مقصورة شيفروليه كروز موديل 2010 الداخلية

زودت مقصورة شيفروليه كروز موديل 2010 بالعديد مميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها حوامل أكواب، وكونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مقابض ابواب داخلية لسهولة الفتح والغلق من الداخل بسهولة .

سيارة شيفروليه كروز موديل 2010

- سعر شيفروليه كروز موديل 2010

تباع سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 فى سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيارة شيفروليه كروز موديل 2010

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.