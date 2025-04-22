قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزلت تانى.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها؟.. دار الإفتاء توضح
موقف إبراهيم عادل من خوض لقاء أورلاندو بايرتس في دوري الأبطال
بيسيرو يغضب لاعبي الزمالك بنظام جروس.. وشكوى جماعية ضده
فيديو صادم.. القصة الكاملة لجريمة تعذيب وقتـ ل كلب هاسكي في طنطا
متى تبدأ إثيوبيا فى تفريغ سد النهضة؟.. خبير يكشف تفاصيل جديدة
هل قراءة القرآن بسرعة تنقص من الثواب؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
معركة شرسة دايرة.. عمرو أديب يعلق على خلاف ويجز مع مروان بابلو
بسبب تحديات مالية وفنية.. واشنطن تُنهي رسميًا برنامج صاروخ HALO الفرط صوتي | صور
هدنة عيد الفصح في أوكرانيا تنهار وسط تبادل الاتهامات واستئناف القتال​ | تقرير
مفاجأة.. الأهلي يجدد عقد محمد الشناوي لمدة موسمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تكشف النقاب عن ياريس GR موديل 2026

تويوتا ياريس GR
تويوتا ياريس GR
صبري طلبه

أطلقت تويوتا اليابانية سياراتها الجديدة من الأيقونة ياريس موديل 2026، وهي السيارة التي تحمل لقب YARIS GR، وتأتي هذه السيارة بإطلالة خارجية مدمجة بين روح الهاتشباك والتصميم الرياضي.

حصلت السيارة تويوتا ياريس GR على مصابيح أمامية ذات ملامح شرسة، بالإضافة إلى جنوط رياضية قياسها 18 بوصة، اسبويلر أعلى ناحية السقف يزيد من المفهوم الرياضي الخاص بالسيارة، إلى جانب مصد أمامي معاد تصميمه.

ابعاد السيارة تويوتا ياريس GR

تأتي السيارة تويوتا ياريس GR بنسبة طول كلي بلغت 3.995 مم، وعرض كلي يقدر بـ 1.805 مم، و1.455 مم للارتفاع الكلي.

تويوتا ياريس GR

القدرات الفنية للسيارة تويوتا ياريس GR

تعتمد السيارة تويوتا ياريس GR على ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء، مدعوم بمحرك يستطيع ضخ 206 كيلووات، ما يعادل 280 حصانا، و390 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تسارع السيارة تويوتا ياريس GR

تصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا ياريس GR ما يقرب من 230 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.2 ثانية.

تويوتا ياريس GR

أبرز تجهيزات السيارة تويوتا ياريس GR

تضم السيارة تويوتا ياريس GR مجموعة من التجهيزات ابرزها، شاشة رقيمة قياسها 12.3 بوصة، حساسات ركن، خاصة رصد النقطة العمياء، تحديد المسار، بالإضافة إلى مثبت سرعة، كاميرا للمتابعة.

زودت السيارة تويوتا ياريس GR بنظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة تدعم خصائص التحكم الصوتي، شاشة تعمل باللمس، أنظمة فرامل مانعة للانغلاق، وبتقنيات التوزيع الالكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام الثبات الالكتروني.

تويوتا تويوتا ياريس تويوتا ياريس GR تويوتا ياريس GR الجديدة تويوتا ياريس GR موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاتين

على سبيل اللهو.. الداخلية تضبط فتاتين بعد وصلة رقص داخل مترو الأنفاق

البابا فرانسيس

نبوءة عمرها 900 عام.. ما العلاقة بين وفاة البابا فرنسيس ويوم القيامة؟

المنتجة سارة خليفة

متهم يورط المنتجة سارة خليفة في قيادة عصابة البودر والأخيرة:«معرفش حاجة»

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الإندومي

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير

سعر كيلو السكر

انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره

أسعار الذهب اليوم

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. وسعر عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

النيابة تستدعي ضابط تحريات اتهام سارة خليفة بتجارة المخدرات

بعد قرار «المركزي».. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟

بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟

ترشيحاتنا

واحة حمام موسي

موجز اخبار جنوب سيناء.. إقبال كبير علي الشواطئ .. والسياح يستمتعون بالأنشطة البحرية

رئيس محكمة جنايات بورسعيد

ميكانيكي قضم إصبع جاره في بورسعيد فعوقب بالسجن 5 سنوات

بيان الأحوزة العمرانية

أخبار قنا.. مصر تستحوذ على جوائز مسرح شباب الجنوب..اعتماد بيان الأحوزة العمرانية لـ43 نجعا

بالصور

موجودة في البيوت وماحدش يعرفها.. اكتشف أقوى طرق التخلص من حشرة السمكة الفضية الطبيعية

حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية

فاكهة غير متوقعة تعالج الضعف الجنسي والحموضة وتقوي القلب

القلب
القلب
القلب

بعد إصابة شاب بالسرطان.. اكتشف حقيقة أضرار الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير

وكيل صحة الشرقية يقود حملة على المنشآت الغذائية ويضبط ويعدم 4 أطنان أغذية فاسدة

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

تعذيب وإعدام كلب هاسكي

فيديو صادم.. القصة الكاملة لجريمة تعذيب وقتـ ل كلب هاسكي في طنطا

حفر على المريخ

تشبه الجبنة السويسرية.. ظهور حفر غريبة على سطح المريخ

المؤلف محمد عبد القوي

محمد عبد القوي: مسلسل أهل الخطايا رصد شخصيات واقعية بالمجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد