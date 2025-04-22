تويوتا تكشف النقاب عن ياريس GR موديل 2026

أطلقت تويوتا اليابانية سياراتها الجديدة من الأيقونة ياريس موديل 2026، وهي السيارة التي تحمل لقب YARIS GR، وتأتي هذه السيارة بإطلالة خارجية مدمجة بين روح الهاتشباك والتصميم الرياضي.

حصلت السيارة تويوتا ياريس GR على مصابيح أمامية ذات ملامح شرسة، بالإضافة إلى جنوط رياضية قياسها 18 بوصة، اسبويلر أعلى ناحية السقف يزيد من المفهوم الرياضي الخاص بالسيارة، إلى جانب مصد أمامي معاد تصميمه.

ابعاد السيارة تويوتا ياريس GR

تأتي السيارة تويوتا ياريس GR بنسبة طول كلي بلغت 3.995 مم، وعرض كلي يقدر بـ 1.805 مم، و1.455 مم للارتفاع الكلي.

تويوتا ياريس GR

القدرات الفنية للسيارة تويوتا ياريس GR

تعتمد السيارة تويوتا ياريس GR على ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء، مدعوم بمحرك يستطيع ضخ 206 كيلووات، ما يعادل 280 حصانا، و390 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تسارع السيارة تويوتا ياريس GR

تصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا ياريس GR ما يقرب من 230 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.2 ثانية.

تويوتا ياريس GR

أبرز تجهيزات السيارة تويوتا ياريس GR

تضم السيارة تويوتا ياريس GR مجموعة من التجهيزات ابرزها، شاشة رقيمة قياسها 12.3 بوصة، حساسات ركن، خاصة رصد النقطة العمياء، تحديد المسار، بالإضافة إلى مثبت سرعة، كاميرا للمتابعة.

زودت السيارة تويوتا ياريس GR بنظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة تدعم خصائص التحكم الصوتي، شاشة تعمل باللمس، أنظمة فرامل مانعة للانغلاق، وبتقنيات التوزيع الالكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام الثبات الالكتروني.