أخبار السيارات| أرخص كسر زيرو أوتوماتيك أوروبية.. وانطلاق الجيل الجديد من هيونداي باليسيد 2026

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

انطلاق الجيل الجديد من هيونداي باليسيد 2026 .. تفاصيل

بعد تدشين السيارة باليسيد 2026 في السوق الكورية، تواصل هيونداي من تعزيز تواجدها في السوق الأمريكي بعد أن كشفت النقاب هذه السيارة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

أسعار جيلي سيتي راي موديل 2025 في السعودية .. ماذا تقدم ؟

تواصل جيلي الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بتقديم مجموعة من السيارات المتنوعة، ومنها السيارة الرياضية سيتي راي موديل 2025، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجيهزات بأسعار تبدأ من 92.635 ريال.

أرخص سيارة أوروبية 2025 أوتوماتيك بحالة كسر الزيرو

تعتبر السيارة رينو تاليانت واحدة من أرخص السيارات الأوروبية التي انطلقت في مصر، واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة نسبة إلى انتمائها للفئة الاقتصادية، مع استهلاك منخفض للوقود، إلى جانب طرحها بعدد من التجيهزات.

سعر أرخص سيارة تقدمها جيتور في الإمارات موديل 2025 .. صور

تطرح جيتور الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات الرياضية في السوق الاماراتي والعالمي، ومن أبرز هذه الاصدارات هي السيارة جيتور X70 PLUS، والتي تعد من أرخص السيارات الرياضية المقدمة في الامارات، مع تمتعها بعدد من التجهيزات ووسائل الحماية والامان.