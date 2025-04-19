5 سيارات رياضية "يابانية" موديل 2025 في مصر .. منها تويوتا وميتسوبيشي

يضم السوق المصري الكثير من السيارات التي تحمل علامات يابانية، والتي تتنوع بحسب الاسعار والمواصفات الفنية التقنية، إلى جانب عناصر التصميم الخارجية، ومن أبرزها السيارات الرياضية سواء من فئة الـ suv أو الكروس اوفر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات يابانية SUV موديل 2025 في مصر

تويوتا أوربان كروزر

1 - تويوتا أوربان كروزر

زودت السيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصانا و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك.

تبدأ أسعار السيارة تويوتا أوربان كروزر 2025 من 1,390,000 جنيه إلى 1,490,000 جنيه.

نيسان جوك

4 – نيسان جوك

تعتمد السيارة نيسان جوك على محرك تيربو 1000 سي سي، 3 سلندر، بقوة إجمالية 115 حصانا و200 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 10.8 ثانية.

تقدم السيارة نيسان جوك بسعر يبدأ من 1,068,000 جنيه وصولاً إلى 1,168,000 جنيه.

ميتسوبيشي اوتلاندر

3 – ميتسوبيشي اوتلاندر

زودت السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 103 حصانا و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات cvt بقدرات أوتوماتيكية الاداء وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

تتراوح أسعار السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2025 بين 1,375,000 جنيه و 1,550,000 جنيه.

نيسان قشقاي

4 – نيسان قشقاي

تضم السيارة نيسان قشقاي محرك 1300 سي سي تيربو، بقوة 148 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات اوتوماتيك cvt، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية.

كما تضم السيارة محرك 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 188 حصانا وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 330 نيوتن متر، وتستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 7.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من وضع السكون 0.

تتراوح أسعار السيارة نيسان قشقاي موديل 2025 بين 1,499,000 جنيه و 1,929,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 – ميتسوبيشي اكليبس كروس

تستمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 150 حصانا و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك.