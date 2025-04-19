إم جي 5 أعلى فئة "كسر زيرو" .. بأقل سعر

استطاعت إم جي الصينية أن تحظى بشعبية كبيرة داخل السوق المحلي والعالمي، لما تقدمة من إصدارات متنوعة، حيث تختلف من ناحية التصميميات الداخلية والخراجية، بالإضافة إلى التقنيات والقدرات الفنية، والأسعار أيضًا.

وتعتبر السيارة إم جي 5 من اشهر السيارات التي انطلقت في السوق المصري، وحققت السيارة شعبية كبيرة نسبة إلى تجهيزاتها الفنية، إلى جانب الإنتماء إلى فئة السيدان الإقتصادية.

إم جي 5

ورصدت السيارة إم جي 5 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة "كسر الزيرو"، بعد ان قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 2000 كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل وضمن فئات لاكجري عالية التجهيز، بسعر يبلغ 950 ألف جنيه.

ونصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن القدرات الميكانيكية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الهيكل الداخلي والخارجي للسيارة، إلى جانب أهمية مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق.

تجهيزات ومواصفات السيارة إم جي 5 موديل 2025 فئة لكجري

تستغرق السيارة إم جي 5 مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية للتسارع من موضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، و150 نيوتن متر مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

إم جي 5

تضم السيارة إم جي 5 وسائد هوائية airbags للحماية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام abs، وبرنامج التوزيع الالكتروني ebd، بالاضافة إلى نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن.

زودت السيارة إم جي 5 بمقاعد كهربائية التحكم، فتحة سقف، نظام مانع السرقة، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، مثبت للسرعة، عجلة قيادة مالاتي فانكشن.