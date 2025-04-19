قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأمريكية تحذر من هجمات وشيكة في سوريا
تتويج يحيي الفخراني بجائزة شخصية العام الثقافية بالرباط
ليفربول يستعد لمواجهة حاسمة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أسعار استخراج بطاقة الرقم القومى 2025
إبراهيم فايق يكشف تفاصيل إنذار زيزو ضد الزمالك
هدد بالانسحاب.. أوكرانيا تعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي
حكم نزول حمام السباحة بقصد التطهر من الجنابة.. اعرف رأي الشرع
نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ زيزو بعد تحرير محضر ضد الزمالك
سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة الشناوى مع الخطيب قبل مباراة الأهلى وصن داونز
يوسف عمر يكشف كواليس مشاركته فى مسلسل شباب امرأة
الأنبا باخوم يترأس صلوات بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة بالزيتون| صور
بعد خفض جنودها.. القوات الأمريكية تعيد تمركزها في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم جي 5 أعلى فئة "كسر زيرو" .. بأقل سعر

إم جي 5
إم جي 5
صبري طلبه

استطاعت إم جي الصينية أن تحظى بشعبية كبيرة داخل السوق المحلي والعالمي، لما تقدمة من إصدارات متنوعة، حيث تختلف من ناحية التصميميات الداخلية والخراجية، بالإضافة إلى التقنيات والقدرات الفنية، والأسعار أيضًا.

وتعتبر السيارة إم جي 5 من اشهر السيارات التي انطلقت في السوق المصري، وحققت السيارة شعبية كبيرة نسبة إلى تجهيزاتها الفنية، إلى جانب الإنتماء إلى فئة السيدان الإقتصادية.

إم جي 5 

ورصدت السيارة إم جي 5 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة "كسر الزيرو"، بعد ان قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 2000 كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل وضمن فئات لاكجري عالية التجهيز، بسعر يبلغ 950 ألف جنيه.

ونصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن القدرات الميكانيكية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الهيكل الداخلي والخارجي للسيارة، إلى جانب أهمية مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق.

تجهيزات ومواصفات السيارة إم جي 5 موديل 2025 فئة لكجري

 

تستغرق السيارة إم جي 5 مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية للتسارع من موضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، و150 نيوتن متر مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

إم جي 5 

تضم السيارة إم جي 5 وسائد هوائية airbags للحماية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام abs، وبرنامج التوزيع الالكتروني ebd، بالاضافة إلى نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن.

زودت السيارة إم جي 5 بمقاعد كهربائية التحكم، فتحة سقف، نظام مانع السرقة، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، مثبت للسرعة، عجلة قيادة مالاتي فانكشن. 

إم جي إم جي 5 أسعار إم جي 5 إم جي 5 سوق المستعمل سعر إم جي 5 كسر زيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ الأسبوع المقبل

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ الأسبوع المقبل

بلبن

أنا تحت أمر الدولة.. أول رد من مالك بلبن على إغلاق الفروع

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

سليمان عيد

جمال شعبان يكشف أسبابا جديدة عن وفاة سليمان عيد

من هو مؤمن عادل صاحب محلات بلبن في مصر

مفيش قشطوطة تاني.. من هو الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن في مصر

بلبن

عمرو أديب يكشف سبب إغلاق بلبن ووهمي وشلتت وبهيج وكرم الشام وكنافة وبسبوسة

أحد فروع بلبن... أرشيفية

أول بيان من بلبن بعد إغلاق فروعها.. وسلامة الغذاء ترد: تسمم وألوان محظورة دوليا.. تفاصيل

وفاة الدكتورة ليلي البرادعي وزوجها ووزير التضامن تنعيها

وفاة الدكتورة ليلى البرادعي وزوجها.. ووزيرة التضامن تنعاها

ترشيحاتنا

أفشة

صورة أثارت الجدل.. ما سبب تواجد أفشة أمام نادي الزمالك؟

فوائد ومخاطر خل التفاح.. والطرق الصحيحة لاستخدامه

فوائد ومخاطر خل التفاح.. والطرق الصحيحة لاستخدامه

540 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في البحرين| تفاصيل

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في البحرين| تفاصيل

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025.. كن مرنا في قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025.. حافظ على الهدوء والتركيز

برج الثور حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025 .. ثق بحدسك الداخلي

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025

فيديو

بـ لبن اتقفل ليه

قصة أزمة محلات بـ لبن.. مفاجأت بالجملة وراء قرارات إغلاق فروع السلسلة

حفصة رزقى

الأولى سبب المشاكل والتانية مش خرابة بيوت.. حفصة رزقى دعمت زوجها بامرأة ثالثة

علياء صبحي

اللودر هشّم سيارتها .. تفاصيل حادث علياء صبحي بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد