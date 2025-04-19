بقوة 400 حصان .. أسعار نيسان Z موديل 2025 في السعودية

تعتبر السيارة نيسان Z من أشهر السيارات اليابانية في العالم، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها المميز صاحب المظهر الرياضي، إلى جانب قدراتها الفنية عالية الأداء، والتي تمنحها الافضلية في التسارع والانطلاق.

تجيهزات السيارة نيسان Z موديل 2025

تضم السيارة نيسان Z موديل 2025 حزمة من التجهيزات منها، إضاءة LED امامية وخلفية مع مصابيح تتسم بالشراسة، بينما ترتكز على جنوط رياضية قياسها 19 بوصة، منظومة عادم مزدوجة، بالإضافة إلى إشارات ضوئية جانبية.

كما تضم السيارة نيسان Z موديل 2025 نظام الثبات الالكتروني، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، زر تشغيل وإيقاف المحرك مع بصمة خارجية، نظام تحذير السائق من حركة المرور الخلفية، نظام تحذير السائق من الخروج عن المسار.

نيسان Z

زودت السيارة نيسان Z موديل 2025 بنظام مراقبة النقاط العمياء، نظام مكابح ذاتي للطوارئ، مثبت سرعة تكيفي، منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية من الصدمات، التي تتضمن وسائد أمامية وجانبية وستارية، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

القدرات الفنية للسيارة نيسان Z موديل 2025

دعمت السيارة نيسان Z موديل 2025 بنواقل سرعات مانيوال أو أوتوماتيكية الاداء بحسب الفئة، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 400 حصانا و475 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

نيسان Z

مقصورة السيارة نيسان Z موديل 2025

تحتوي مقصورة السيارة نيسان Z موديل 2025 على مجموعة من التجهيزات من بينها، نظام صوتي ترفيهي طراز BOSE مكون من 8 مكبرات، شاشة عدادات واخرى لدعم الوسائط المتعددة بقياس 12.3 و8 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد كهربائية التحكم بخاصية التدفئة.

نيسان Z

أسعار السيارة نيسان Z موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة نيسان Z موديل 2025 في السوق السعودي بسعر 230,999 ريال للفئة MT أو الفئة AT.