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أخبار السيارات| أحدث 5 موديلات تبدأ من 649 ألف جنيه ..أرخص كروس أوفر فبريكا أوتوماتيك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أحدث 5 موديلات تبدأ من 649 ألف جنيه ..أرخص كروس أوفر فبريكا أوتوماتيك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

بأقل سعر للمستعمل .. أرخص كروس أوفر فبريكا أوتوماتيك
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من السيارات، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، أو التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميم الداخلى والخارجي، سواء من فئة الهاتشباك أو السيدان أو فئات الكروس أوفر الرياضية.

أرخص سيارة هاتشباك موديل 2021.. موفرة في البنزين
استطاعت فئة سيارات الهاتشباك أن تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف الأسواق، نسبة إلى سهولة الاصطفاف، والجانب العصري الشبابي، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والبصرية الخاصة بكل صانع وإصدار.

بقوة تتخطى 2000 حصانا .. قدرات مذهلة لسيارة فينوم F5 الخارقة
كشفت هينيسي عن السيارة فينوم F5 الخارقة، والتي تتمتع بقدرات فنية عالية الأداء، تجعلها الأقوى من فئة هايبركار في عالم السيارات، حيث تمتلك قدرات جبارة بقوة تتجاوز 2000 حصانا.

أحدث 5 سيارات موديل 2025 قدمت في مصر .. تبدأ من 649 ألف جنيه
يستقبل السوق المصري يوم بعد اخر، طرازات متنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، أو التصميمات الخارجية والداخلية، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الاسعار أيضًا.

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