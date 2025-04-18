أرخص سيارة هاتشباك موديل 2021.. موفرة في البنزين

استطاعت فئة سيارات الهاتشباك أن تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف الأسواق، نسبة إلى سهولة الاصطفاف، والجانب العصري الشبابي، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والبصرية الخاصة بكل صانع وإصدار.

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سوزوكي ضمن أشهر سيارات الهاتشباك

وتعد السيارة سوزوكي سويفت من أشهر سيارات الهاتشباك التي قدمت في مصر، وتمتعت السيارة بجانب يهم الكثير وهو التوفير في استهلاك الوقود مقارنة ببعض السيارات الأخرى.

سوزوكي سويفت 2021

وظهرت السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 620 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبعدد كيلومترات لم يتجاوز الـ 55 ألف كيلومتر.

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الهيكلية أو الفنية، بالإضافة إلى متابعة متوسط أسعار السيارات في السوق.

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سويفت 2021

تتسارع السيارة سوزوكي سويفت من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 12.9 ثانية قياسيًا، حيث تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 84 حصانا، و107 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

سوزوكي سويفت 2021

تستهلك السيارة سوزوكي سويفت حوالي 6 لترات، عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وتعتمد السيارة على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

تجهيزات السيارة سوزوكي سويفت

تضم السيارة سوزوكي سويفت مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، إضاءة داخلية، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، سبويلر مدعوم بإشارة توقف، جنوط رياضية.

زودت السيارة سوزوكي سويفت بنظام الفرامل المانع للانغلاق abs، برنامج التوزيع الالكتروني ebd للفرامل، وسائد هوائية بعدد 2 للحماية من التصادم تدعم قائد المركبة والركاب الأمامي، بالإضافة إلى إنذار مانع للسرقة، وقفل مركزي للأبواب مع ريموت تحكم.