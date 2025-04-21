انطلاق الجيل الجديد من هيونداي باليسيد 2026 .. تفاصيل

بعد تدشين السيارة باليسيد 2026 في السوق الكورية، تواصل هيونداي من تعزيز تواجدها في السوق الأمريكي بعد أن كشفت النقاب هذه السيارة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

القدرات الفنية للسيارة هيونداي باليسيد 2026

تأتي السيارة هيونداي باليسيد 2026 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 287 حصانا و352 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تنقيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

هيونداي باليسيد 2026

وتتوافر السيارة هيونداي باليسيد 2026 بناقل سرعات 6 غيار مقترن بمحرك 4 سلندر تيربو، سعة 2500 سي سي، متصل بعدد 2 من المحركات الكهربائية بقوة إجمالية 329 حصانا و359 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي باليسيد 2026

تجهيزات السيارة هيونداي باليسيد 2026

تضم السيارة هيونداي باليسيد 2026 كاميرا 360 درجة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط 18 بوصة بمظهر رياضي، كيف هواء أوتوماتيكي، شاحن لاسلكي للهواتف، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ترفيه قياسها 12.3 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى شاشة للعدادات بنفس القياس.

هيونداي باليسيد 2026

تأتي السيارة هيونداي باليسيد 2026 بمقصورة تتسم بالفخامة، حيث دعمت المقاعد بكسوة من الجلد، ونظام ترفيهي صوتي مميز، بالاضافة إلى تحكم كهربائية في أوضاع الجلوس، مساند يد، مساحة داخلية كبيرة من 3 صفوف، مخارج لمكيف الهواء للجزء الخلفي.