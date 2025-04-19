إم جي HS موديل 2021 فبريكا .. بهذا السعر

تعتبر السيارة إم جي HS موديل 2021 واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي قدمتها MG في السوق المصري، واكتسبت تلك النسخة شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الرياضي، بالإضافة إلى تجهيزاتها المتقدمة سواء من ناحية الحماية أو الرفاهية والتحكم.

وظهرت السيارة إم جي HS موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا بالكامل، ضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات، بسعر مليون جنيه، ولكن ننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بمراجعة متوسط الاسعار والفحص الفني الشامل.

الأداء الفني للسيارة إم جي HS موديل 2021

تعتمد السيارة إم جي HS موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

إم جي HS موديل 2021

تسارع السيارة إم جي HS موديل 2021

تتسارع السيارة إم جي HS موديل 2021 قياسيًا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.6 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة.

أبرز تجهيزات السيارة إم جي HS موديل 2021

تضم السيارة إم جي HS موديل 2021 عدد من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، كاميرا خلفية، حساسات ركن، قفل مركزي، بصمة لسهولة تشغيل وإيقاف المحرك، قفل مركزي للأبواب، جنوط رياضية، مثبت سرعة.

إم جي HS موديل 2021

زودت السيارة إم جي HS موديل 2021 بفرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني، جنوط رياضية قياس 18 بوصة، وتأتي السيارة بإضاءة LED، ومصابيح نهارية، بالإضافة إلى شبكات أمامية كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية.

قياسات السيارة إم جي HS موديل 2021

ترتكز السيارة إم جي HS موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2720 مم، وتأتي بنسبة طول كلي بلغت 4574 مم، و1876 مم للعرض الكلي، بالاضافة إلى ارتفاع 1685 مم، ومساحة تخزين تتسع إلى 463 للحقيبة الخلفية.