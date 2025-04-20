سعر ومواصفات أصغر سيارة فيات 2025 في السعودية .. تفاصيل

تقدم فيات الإيطالية ورائدة صناعة السيارات، عدد متنوع من إصدارتها داخل السوق السعودي، منها الأيقونة 500 موديل 2025، والتي تعد من أصغر سيارات العلامة هناك، وعلى الرغم من حجم السيارة لكنها تتمتع بالكثير من التجهيزات المميزة.

القدرات الفنية لمحرك فيات 500 موديل 2025

تعتمد السيارة فيات 500 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 105 حصانا و131 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

فيات 500 موديل 2025

تسارع السيارة فيات 500 موديل 2025

تستغرق السيارة فيات 500 موديل 2025 مدة زمنية قدرها 10.7 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

استهلاك الوقود لسيارة فيات 500 موديل 2025 الاقتصادية

تنتمي السيارة فيات 500 موديل 2025 إلى فئة السيارات الاقتصادية الموفرة للوقود، حيث تستهلك حوالي 5.8 لتر، عندما تخوض مدة زمنية تقدر بـ 100 كيلومتر.

فيات 500 موديل 2025

ابرز تجهيزات السيارة فيات 500 موديل 2025

زودت السيارة فيات 500 موديل 2025 بنظام ترفيهي صوتي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيك، بلوتوث، مرايات جانبية بتحكم كهربائي، جنوط رياضية.

تضم السيارة فيات 500 موديل 2025 حساسات ركن خلفية، وسائد هوائية للحماية، نظام الثبات الالكتروني، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ونظام مانع الانغلاق للفرامل ABS، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، قفل الباب التلقائي، مانع السرقة، إنذار للحماية.

فيات 500 موديل 2025

أسعار فيات 500 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة فيات 500 موديل 2025 في السوق السعودي من خلال فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 84,993 ريال للفئة الأولى، وبسعر يصل إلى 94,371 ريال للفئة الثانية.