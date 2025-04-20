قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: استشهاد أكثر من 90 شخصًا في غارات إسرائيلية خلال 48 ساعة
جنازته كانت مليانة ألم وحزن.. لميس الحديدي تنعى الراحل سليمان عيد بكلمات مؤثرة
قبل مواجهة العودة.. نجم الزمالك السابق يرصد نقاط قوة وضعف الأهلي أمام صن داونز
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قدّاس عيد القيامة المجيد |صور
الحكم على طارق الشناوي بتهمة إزعاج الفنان هاني شاكر.. في هذا الموعد
نجم الزمالك السابق يشيد ببيراميدز.. ويكشف سبب تفوّق الأهلي على صن داونز في العودة
تفاؤل حذر في روما.. وإشادة أمريكية بنتائج جولة المفاوضات النووية الثانية مع إيران |تفاصيل
شرط من الخطيب لاستمرار كولر في الأهلي.. نجم الأهلي السابق يكشف
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس
أبومسلم: الأهلي وبيراميدز الأقرب لنهائي إفريقيا.. وجراديشار «مش شخصية الأهلي»
رئيس الأساقفة مُصليًا: نُصلّي أن يمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان |صور
الأهلي يقترب من حسم ملف تجديد عقد ربيعة.. ويبحث عن ظهير أيسر محلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات أصغر سيارة فيات 2025 في السعودية .. تفاصيل

فيات 500 موديل 2025
فيات 500 موديل 2025
صبري طلبه

تقدم فيات الإيطالية ورائدة صناعة السيارات، عدد متنوع من إصدارتها داخل السوق السعودي، منها الأيقونة 500 موديل 2025، والتي تعد من أصغر سيارات العلامة هناك، وعلى الرغم من حجم السيارة لكنها تتمتع بالكثير من التجهيزات المميزة.

القدرات الفنية لمحرك فيات 500 موديل 2025 

تعتمد السيارة فيات 500 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 105 حصانا و131 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

فيات 500 موديل 2025 

تسارع السيارة فيات 500 موديل 2025 

تستغرق السيارة فيات 500 موديل 2025 مدة زمنية قدرها 10.7 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

استهلاك الوقود لسيارة فيات 500 موديل 2025 الاقتصادية 

تنتمي السيارة فيات 500 موديل 2025 إلى فئة السيارات الاقتصادية الموفرة للوقود، حيث تستهلك حوالي 5.8 لتر، عندما تخوض مدة زمنية تقدر بـ 100 كيلومتر.

فيات 500 موديل 2025 

ابرز تجهيزات السيارة فيات 500 موديل 2025 

زودت السيارة فيات 500 موديل 2025 بنظام ترفيهي صوتي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيك، بلوتوث، مرايات جانبية بتحكم كهربائي، جنوط رياضية.

تضم السيارة فيات 500 موديل 2025 حساسات ركن خلفية، وسائد هوائية للحماية، نظام الثبات الالكتروني، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ونظام مانع الانغلاق للفرامل ABS، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، قفل الباب التلقائي، مانع السرقة، إنذار للحماية.

فيات 500 موديل 2025 

أسعار فيات 500 موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة فيات 500 موديل 2025 في السوق السعودي من خلال فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 84,993 ريال للفئة الأولى، وبسعر يصل إلى 94,371 ريال للفئة الثانية.

فيات فيات 500 فيات 500 موديل 2025 سعر فيات 500 موديل 2025 أسعار فيات 500 موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

بعد قرار الحكومة.. الموعد الجديد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

قرار حكومي.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد تعديله

زراعة النخيل

سقوط عصابة الصدقات وشيوخ الكومبارس.. محمد أبو بكر بح صوتنا ولا مجيب

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل مرة أخري | تفاصيل

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل فى مصر

القبض على مذيعة شهيرة

التحفظ على «مذيعة» وطليقة لاعب كرة قدم شهير بتهمة خطيرة في القاهرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

الاستاذ محمد ابو فرو

كان مع أخته.. أسرة المتهم بقتل معلم في المنوفية تنفي واقعة الوضع المخل

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي عن زواجها من بشار الأسد: قسما بالله شي يضحك

ترشيحاتنا

لاعبي الزمالك

نائب رئيس الزمالك يكشف مفاجأة عن فرع أكتوبر

النادي الأهلي

المستكاوي: أداء الأهلي أمام صن داونز أفضل من مبارياته السابقة

الذهب

القومية للاستثمار: الذهب مخزن للقيمة .. وتنوع الاستثمار ضرورة

بالصور

فستان جلد.. درة تستعرض جمالها بظهورها الأخير

درة
درة
درة

بالحجاب .. جورجينا بإطلالة لافته تثير الجدل

جورجينا
جورجينا
جورجينا

خبير تغذية يقدم نصائح لتقليل مخاطر الفسيخ.. وتحذير لبعض الفئات من تناوله

نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ

شاهد .. أحمد السقا يدخل في نوبة بكاء خلال عزاء سليمان عيد

احمد السقا
احمد السقا
احمد السقا

فيديو

مروة الخطيب

بطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي تعلن اعتزالها الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

المزيد