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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إيسوزو تطرح ديماكس 2025 في السعودية .. بيك أب بقدرات قوية

ايسوزو ديماكس 2025
ايسوزو ديماكس 2025
صبري طلبه

تعزز ايسوزو من تألقها في السوق السعودي للسيارات، بعد طرح السيارة ديماكس موديل 2025، والتي تعد واحدة من أحدث الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الـ"بيك أب".

أداء السيارة ايسوزو ديماكس 2025

تعتمد السيارة ايسوزو ديماكس 2025 على محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 190 حصانا و450 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع نوعين من نواقل الحركة الأول 7 غيار أوتوماتيك، والثاني يدوي من 6 سرعات.

ايسوزو ديماكس 2025 

تتوافر السيارة ايسوزو ديماكس 2025 عبر قدرات الدفع الخلفي أو الدفع الكلي للعجلات بحسب الفئة، بينما يصل معدل استهلاكها من الوقود بحوالي 14.2 كيلومتر لكل لتر، وتأتي السيارة بخزان وقود سعة 76 لترًا.

مواصفات السيارة ايسوزو ديماكس 2025 

تضم السيارة ايسوزو ديماكس 2025 عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، نظام الثبات الإلكتروني، مكابح مانعة للانغلاق بنظام ABS، التوزيع الالكتروني لقوى الفرامل EBD، نظام التحكم في قوى الجر TCS، مثبت سرعة، مساعد السيارة على تجاوز المرتفعات، حساسات ركن خلفية، كاميرا.

ايسوزو ديماكس 2025 

ابرز تجهيزات السيارة ايسوزو ديماكس 2025

مكيف هواء أوتوماتيكي الاداء، نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب، بصمة لتشغيل وإيقاف المحرك، شاشة معلومات يصل قياسها إلى 7 بوصة، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مساحة داخلية تتسم بالرحابة بنظام الكابينة المزدوجة، إلى جانب الصندوق الخلفي.

ايسوزو ديماكس 2025 

أسعار السيارة ايسوزو ديماكس 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة ايسوزو ديماكس 2025 في السعودية بأسعار تبدأ من 79,350 للفئة الأولى، وصولاً إلى 143,750 جنيه.

ايسوزو ديماكس ايسوزو ديماكس ايسوزو ديماكس 2025

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