أسعار جيلي سيتي راي موديل 2025 في السعودية .. ماذا تقدم ؟

تواصل جيلي الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بتقديم مجموعة من السيارات المتنوعة، ومنها السيارة الرياضية سيتي راي موديل 2025، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجيهزات بأسعار تبدأ من 92.635 ريال.

القدرات الفنية للسيارة جيلي سيتي راي موديل 2025

تعتمد السيارة جيلي سيتي راي موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 172 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ناقل سرعات 7 غيار "مزدوج القابض".

جيلي سيتي راي

استهلاك الوقود ومعدلات تسارع جيلي سيتي راي موديل 2025

تتسارع السيارة جيلي سيتي راي موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8 ثواني، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.3 لتر عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

أبرز تجهيزات السيارة جيلي سيتي راي موديل 2025

تضم السيارة جيلي سيتي راي موديل 2025 عدد من التجهيزات منها، وسائد هوائية يصل عددها إلى 6، مكابح مانعة للانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، التحكم في قوى الجر، نظام تثبيت السرعة، مساعد صعود المرتفعات، مساعد نزول المنحدرات.

جيلي سيتي راي

زودت السيارة بنظام تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء، التحذير من التصادم الأمامي، مراقبة المنطقة العمياء ، كاميرات للمتابعة، حساسات ركن، نظام صوتي ترفيهي 6 مكبرات، شاشة وسطية تقدر بـ 13.2 بوصة، شاشة عدادات 10.25 بوصة، مقاعد من الجلد أو القماش.

أسعار السيارة سيتي راي موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة سيتي راي موديل 2025 بسعر يبدأ من 92.635 ريال للفئة الأولى GC ستاندرد، و99.535 ريال للفئة الثانية GK، ويصل سعر الفئة الثالثة GF كاملة التجهيزات إلى 101.835 ريال سعودي.