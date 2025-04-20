قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محيي الدين: اضطرابات السياسة النقدية الأمريكية تزيد فرص النمو في مصر
مخدرات بنصف مليار جنيه.. قرار عاجل من النيابة بشأن عصابة البودر في القاهرة
وفد مجلس التعليم بطوكيو يشيد بتطبيق أنشطة التوكاتسو بمدرستين في الشروق
أحمد الوكيل: مصر تشهد ثورة بنائية وتشريعية بقيادة الرئيس السيسي
وداعا للتوقيت الشتوي.. الساعة هتقلب 1:00 صباحًا في هذا الموعد
إعلام حوثي: غارات أمريكية على جزيرة كمران بالحديدة غرب اليمن
أسامة ربيع: فكرة مهندس شاب أثبتت فاعليتها في حل أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن
ألحان الزهور.. الأوبرا تجمع الأصوات الذهبية في احتفال الربيع
لم تتم مناقشتي بشأن مستقبلي.. كواليس قرار رحيل دي بروين عن مانشستر سيتي
أسامة ربيع : واجهنا تحديًا غير مسبوق في قناة السويس خلال أزمة إيفرجيفن
لميس الحديدي تكشف عن مفاجأة في قضية مخدرات سارة خليفة
أسامة ربيع عن أزمة إيفرجيفن: الرئيس قالي سمعة مصر في رقبتك ورجال الهيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيلي سيتي راي موديل 2025 في السعودية .. ماذا تقدم ؟

جيلي سيتي راي
جيلي سيتي راي
صبري طلبه

تواصل جيلي الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بتقديم مجموعة من السيارات المتنوعة، ومنها السيارة الرياضية سيتي راي موديل 2025، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجيهزات بأسعار تبدأ من 92.635 ريال.

القدرات الفنية للسيارة جيلي سيتي راي موديل 2025 

تعتمد السيارة جيلي سيتي راي موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 172 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ناقل سرعات 7 غيار "مزدوج القابض".

جيلي سيتي راي

استهلاك الوقود ومعدلات تسارع جيلي سيتي راي موديل 2025

تتسارع السيارة جيلي سيتي راي موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8 ثواني، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.3 لتر عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

أبرز تجهيزات السيارة جيلي سيتي راي موديل 2025

تضم السيارة جيلي سيتي راي موديل 2025 عدد من التجهيزات منها، وسائد هوائية يصل عددها إلى 6، مكابح مانعة للانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، التحكم في قوى الجر، نظام تثبيت السرعة، مساعد صعود المرتفعات، مساعد نزول المنحدرات.

جيلي سيتي راي

زودت السيارة بنظام تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء، التحذير من التصادم الأمامي، مراقبة المنطقة العمياء  ، كاميرات للمتابعة، حساسات ركن، نظام صوتي ترفيهي 6 مكبرات، شاشة وسطية تقدر بـ 13.2 بوصة، شاشة عدادات 10.25 بوصة، مقاعد من الجلد أو القماش. 

أسعار السيارة سيتي راي موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة سيتي راي موديل 2025 بسعر يبدأ من 92.635 ريال للفئة الأولى GC ستاندرد، و99.535 ريال للفئة الثانية GK، ويصل سعر الفئة الثالثة GF كاملة التجهيزات إلى 101.835 ريال سعودي.

جيلي سيتي راي جيلي سيتي راي أسعار جيلي سيتي راي أسعار جيلي سيتي راي 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

عصابة سارة خليفة

بودر قيمته 420 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل مصنع مخدرات سارة خليفة

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

شهادات الادخار

بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوك

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

وزير الصحة

توجيه عاجل من وزير الصحة بنقله لمعهد ناصر.. تفاصيل حالة الطبيب محمد حسين

سكر.. أرشيفية

الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه باستبدال رسوم الجهات والهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطروخ المرمل؟.. نصائح لتفادي التسممم الغذائي في شم النسيم

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 20 أبريل 2025: تجنب التفكير المفرط

برج الميزان

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 20 أبريل 2025: تغييرات صغيرة

بالصور

انتبه.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون

عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض

على عكس الشائع .. شرب الماء الدافيء على معدة فارغة له أضرار على الصحة

مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ
مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ
مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ

الوقوع في حب الذكاء الاصطناعي وارد .. دراسة علمية تحذر

الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية

فيديو

نادين نجيم

انهارت على الهواء.. نادين نجيم لم تتمالك دموعها أمام متابعيها

سناء منصور وزوجها الراحل

قبل وفاته.. ما الرسالة الذى وجهها زوج الإعلامية سناء منصور لها

جمال صالح

تعب من الوحدة.. فنان شهير يقرر الإقامة بدار المسنين| الحكاية كاملة

علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا

بعد 3 سنين جواز وطفل .. علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد