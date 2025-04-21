سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2025 في السعودية

السيارة تويوتا فورتشنر، من أبرز السيارات اليابانية المطروحة داخل السوق السعودي، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام، وتنطلق السيارة عبر عدد من الفئات تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب الاسعار أيضًا، حيث تقدم بقيمة تبدأ من 123.855 ريال سعودي.

الأداء الفني للسيارة تويوتا فورتشنر 2025

المحرك الأول

تقدم السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2700 سي سي، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 160 حصانا و245 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الخلفي للعجلات.

وتعتمد السيارة تويوتا فورتشنر على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما تصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة، في غضون 11.8 ثانية.

تويوتا فورتشنر

المحرك الثاني

زودت السيارة تويوتا فورتشنر بمحرك اخر سعة 4000 سي سي، مكون من 6 اسطوانات، بقوة 235 حصانا، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن متر، دفع ملي، وبناقل سرعات أوتوماتيكي.

وتستغرق السيارة تويوتا فورتشنر مدة قدرها 9 ثواني وصولاً من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 187 كيلومتر/ساعة.

قياسات السيارة تويوتا فورتشنر 2025

ترتكز السيارة تويوتا فورتشنر على قاعدة عجلات بطول 2.750 م، ونسبة طول كلي بلغت 4.795 م، و1.855 م للعرض الكلي، و1.835م للارتفاع، وتضم السيارة جنوط رياضية، مع مصابيح LED حادة المظهر، بالإضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مرايات كهرباية مدعومة بإشارات ضوئية.

تويوتا فورتشنر

ابرز تجهيزات السيارة تويوتا فورتشنر 2025

زودت السيارة تويوتا فورتشنر ببصمة خارجية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي، إضاءة داخلية، فتحات مكيف خلفية، فتحة سقف كهربائية.

كما دعمت السيارة تويوتا فورتشنر 2025 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، نظام دعم الفرامل BA، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD، كاميرا للمتابعة، حساسات ركن، خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات، خاصية التحكم في الثبات.

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 في السوق السعودي

تبدأ أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 في السعودية من 123,855 ريال، وصولاً إلى 179,515 ريال سعودي.