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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيتروين سى اليزيه أوتوماتيك بـ 600 ألف جنيه

سيتروين سى اليزيه موديل 2021
سيتروين سى اليزيه موديل 2021
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين سى اليزيه موديل 2021، وتنتمي سى اليزيه لفئة السيارات السيدان .

سيتروين سى اليزيه موديل 2021

- مواصفات سيتروين سى اليزيه موديل 2021 الخارجية

تظهر سيارة سيتروين سى اليزيه موديل 2021 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيتروين، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

سيتروين سى اليزيه موديل 2021

- محرك سيتروين سى اليزيه موديل 2021

تستمد سيارة سيتروين سى اليزيه موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيتروين سى اليزيه موديل 2021

- مقصورة سيتروين سى اليزيه موديل 2021 الداخلية

تحتوي سيارة سيتروين سى اليزيه موديل 2021 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مقابض ابواب داخلية لسهولة الفتح والغلق من الداخل، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان .

سيتروين سى اليزيه موديل 2021

- سعر سيتروين سى اليزيه موديل 2021

تتوافر سيارة سيتروين سى اليزيه موديل 2021 فى سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيتروين سى اليزيه موديل 2021


يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

سوق السيارات المصري سيتروين سى اليزيه سى اليزيه موديل 2021 مواصفات سيتروين سى محرك سيتروين سى اليزيه

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