سعر تويوتا VELOZ موديل 2025 .. أرخص كروس أوفر في الإمارات

تعتبر السيارة VELOZ موديل 2025 من أرخص السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر، المقدمة من تويوتا في السوق الاماراتي، وتنطلق السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع حزمة من تقنيات الحماية والأمان، إضافة إلى وسائل الرفاهية والتحكم.

تصميم السيارة تويوتا VELOZ موديل 2025

تأتي السيارة تويوتا VELOZ موديل 2025 بمقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع اقطاب نحيفة على جانبي السقف، ومصابيح ضباب، ومرايات كهربائية.

تويوتا VELOZ

كما تضم السيارة تويوتا VELOZ موديل 2025 جنوط بمظهر رياضي، مع قاعدة عجلات بطول 2.750 م، وبنسبة طول كلي تقدر بـ 4.475 م، و1.750 م للعرض الكلي، وبارتفاع كلي يقدر بـ 1.700 م.

الأداء الفني للسيارة تويوتا VELOZ موديل 2025

تعتمد السيارة تويوتا VELOZ موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصانا و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران

تويوتا VELOZ

نظام الدفع واستهلاك الوقود

تنتقل السرعة الى منظومة الدفع الأمامي لسيارة تويوتا VELOZ موديل 2025 عبرعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 5.1 لتر، عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

أبرز تجهيزات السيارة تويوتا VELOZ موديل 2025

تضم السيارة تويوتا VELOZ موديل 2025 حساسات ركن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، نظام ترفيهي صوتي، بلوثوت، راديو، منفذ AUX و USB، نوافذ كهربائية، زجاج خلفي معتم، كاميرا 360 درجة، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وسائد هوائية للحماية مع أنظمة الفرامل المتقدمة.

تويوتا VELOZ

سعر السيارة تويوتا VELOZ موديل 2025 في الامارات

تنطلق السيارة VELOZ موديل 2025 في السوق الاماراتي بقيمة قدرها 80 ألف و900 درهم.