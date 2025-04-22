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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي ستارجيزر 2025 فى السعودية

هيونداي ستارجيزر موديل 2025
هيونداي ستارجيزر موديل 2025
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب المواطنين السعوديين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

هيونداي ستارجيزر موديل 2025

وجاءه موديلات 2025 لتلبي رغبة المواطنين ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي ستارجيزر موديل 2025، وتنتمي ستارجيزر لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

- أبعاد هيونداي ستارجيزر موديل 2025

تأتى سيارة هيونداي ستارجيزر موديل 2025 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4460 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1695 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2780 مم .

هيونداي ستارجيزر موديل 2025

- محرك هيونداي ستارجيزر موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي ستارجيزر موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 144 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي ستارجيزر موديل 2025

- مواصفات هيونداي ستارجيزر موديل 2025

تمتلك سيارة هيونداي ستارجيزر موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها،  واجهة أمامية جريئة، وبها مصابيح LED نهارية، وبها عجلات ألومنيوم مقاس 16 بوصة، وبها مقاعد جلدية، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه، وبها Apple CarPlay، وبها Android Auto، وبها نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت، وبها شاحن لاسلكي، ومنافذ USB متعددة، وبها نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ووسائد هوائية أمامية، وبها كاميرا خلفية، وبها نظام تثبيت السرعة.

هيونداي ستارجيزر موديل 2025

- أسعار هيونداي ستارجيزر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي ستارجيزر موديل 2025 تباع فى سوق السيارات السعودي بسعر 68 ألف ريال سعودي .

هيونداي ستارجيزر موديل 2025

الفئة الثانية من سيارة هيونداي ستارجيزر موديل 2025 تباع فى سوق السيارات السعودي بسعر 96 ألف ريال سعودي .

- تاريخ شركة هيونداي

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967، وسيارة هيونداي كورتينا أول موديل أنتجته الشركة بالتعاون مع شركة فورد موتور عام 1968.

هيونداي ستارجيزر موديل 2025

وفي عام 1975 طرحت بوني في الأسواق كأول سيارة كورية، صممها جيورجيو جيجيارو من شركة إيتلديزين، وتكنولجيا الكهرباء كانت مقدمة من شركة ميتسوبيشي موتورز اليابان، وبدأ التصدير في العام التالي إلى الإكوادور وبعدها بفترة قصيرة إلى دول البينيلكس .

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