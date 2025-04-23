تجديد حبس عامل بتهمة محاولة تهريب الحشيش عبر مطار القاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل عبوات مساحيق تجميل في مطار القاهرة الدولي.





تفاصيل الواقعة..





وكان رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، جاء ذلك بناءً على إخبارية سرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي مفادها اعتزام راكب تهريب ممنوعات حال وجوده بمطار القاهرة.



بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، تبين وجود عبوات مساحيق تجميل تم تفريغها من محتوياتها ووضع مخدر الحشيش مكانها للهروب من قوات الأمن معتقدا أنه سيفلت من التفتيش، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.