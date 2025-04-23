مدافع المنتخب يرد على عرض الزمالك: «الاستمرار في نيس أولًا»

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن رد محمد عبدالمنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي والمنتخب الوطني، على عرض قدّمه أحد الوكلاء بشأن فكرة انضمامه إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبدالجواد، خلال حديثه في برنامجه "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت": "سألنا مصادرنا عن قصة محمد عبد المنعم ونادي الزمالك، وأكد مسؤولو الزمالك أن اللاعب يُعد قيمة كبيرة للغاية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تحدث أي مفاوضات رسمية من أجل ضمه".

وتابع: "وفقًا لمصادرنا، تواصل أحد الوكلاء مع محمد عبدالمنعم لعرض فكرة الانضمام إلى الزمالك، إلا أن اللاعب رفض الأمر، وأكد أنه يفضل الاستمرار مع فريقه في الوقت الحالي، خاصة بعد عودته للمشاركة بشكل طبيعي من جديد".