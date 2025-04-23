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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شركة الأهلي تحقق أرباحًا تاريخية .. وقرارات جريئة من الجمعية العمومية

جلسة الجمعية العمومية لشركة الأهلي
جلسة الجمعية العمومية لشركة الأهلي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام عن قرارات الجمعية العمومية لشركة الأهلي.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: "اعتمدت الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي حتى 31-12-2024، فيما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس المال بنسبة 150%، وذلك في ظل النجاحات التي حققتها الشركة وارتفاع أرباحها في فترة قصيرة، فضلًا عن تنوع الخدمات التي تقدمها سواء لفرق النادي أو لأعضاء وجماهير الأهلي".

الأهلي في المركز الـ53 عالميًا والأول أفريقيًا

جاء الأهلي في المرتبة الـ53 عالميًا برصيد 1710 نقاط، متفوقًا على جميع الأندية الأفريقية والعربية، في مؤشر جديد على مكانته الرفيعة في كرة القدم العالمية، واستمراره في منافسة أندية الصف الأول بالقارة الأوروبية.

ترتيب أبرز الأندية الأفريقية

حل نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المركز الثاني أفريقيًا والـ90 عالميًا برصيد 1650 نقطة، يليه الترجي التونسي في المركز الثالث قاريًا والـ107 عالميًا برصيد 1630 نقطة.

واحتل بيراميدز المركز الرابع أفريقيًا والـ127 عالميًا بـ1607 نقاط، في حين جاء الجيش الملكي المغربي في المركز الخامس أفريقيًا والـ166 عالميًا برصيد 1572 نقطة.

الأهلي الجمعية العمومية شركة الأهلي أمير هشام

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