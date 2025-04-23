خالد الغندور يكشف عن مدرب سموحة الجديد.. من هو؟

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن المدير الفني الجديد لنادي سموحة، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية: “إدارة سموحة قررت استمرار أحمد عبدالعزيز مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم ومن ثم يتولى خالد جلال تدريب الفريق”.

وتابع: “خالد جلال يتبقى له 6 مباريات في الدوري الليبي مع فريق التحدي ثم يعود إلى مصر لتولي تدريب سموحة”.

رحيل أحمد سامي عن سموحة

وتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023، وفي هذا الموسم قاد الفريق في 21 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق الفوز في 7 فقط منهم، مع 12 خسارة وتعادلين.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني السابق لفريق سموحة، عن قراره بالابتعاد عن التدريب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مهمته مع الفريق السكندري، التي استمرت لمدة خمس سنوات.