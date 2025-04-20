الرمادي في الصورة.. خلاف في مجلس سموحة حول خليفة أحمد سامي

قرر مجلس إدارة نادي سموحة تأجيل اجتماعه الذي كان مقررًا لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلفًا لـ أحمد سامي المدير الفني السابق الذي انتهت مهمته مؤخرًا.

يأتي التأجيل وسط انقسام في الإدارة حول أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين، سواء على الساحة المحلية أو من خارجها، لضمان اختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ودخل الثنائي خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، وأيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا، دائرة اهتمام مجلس إدارة نادي سموحة، مع هيثم شعبان لتدريب الفريق السكندري خلفا لأحمد سامي.

وتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023، وفي هذا الموسم قاد الفريق في 21 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق الفوز في 7 فقط منهم، مع 12 خسارة وتعادلين.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني السابق لفريق سموحة، عن قراره بالابتعاد عن التدريب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مهمته مع الفريق السكندري، التي استمرت لمدة خمس سنوات.