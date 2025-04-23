طبطبة.. تعليق مثير لطارق السيد على قرارات الرابطة بشأن أزمة لقاء القمة

علق طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، على قرار الاجتماع باتحاد الكرة لمناقشة التظلمات المقدمة بشأن مباراة القمة.

وقال طارق السيد عبر تصريحات تلفزيونية: “اللائحة والقانون بتقول إن الأهلي مراحش ماتش الزمالك وبالتالي تعتبر منسحب فيتخصم منك 6 نقاط ده كلام اللائحة، لو حصل غير كدة يبقى تهريج”.

وتابع: “توقعي لقرارات الرابطة بخصوص مناقشة تظلمات أزمة مباراة القمة، أن يتم تأجيل البت في القرار لحين انتهاء الدوري المصري خالص، ونشوف الأمور فين ومين اللي هيتوج بالبطولة، لأننا ممشينها طبطة على كل الناس”.

مباراة القمة ١٣٠

وقال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح، ستجتمع لمناقشة أزمة القمة ١٣٠، وستطلع على كافة المستندات المقدمة من اللجنة الأولمبية ورابطة الأندية والأهلي، وكذلك تظلم الزمالك وبيراميدز على عدم خصم ٣ نقاط من الأهلي نهاية الموسم.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"علمنا من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، أن هناك احتمالات بشأن عدم إصدار قرار في الأزمة غدا، وأن القرار قد يؤجل من لجنة التظلمات لمزيد من الدراسة والإطلاع على كافة الأوراق".

وأضاف:"كما علمنا من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، أن رابطة الأندية، كشفت للجنة التظلمات عن سبب تعديلها للعقوبات الموقعة ضد النادي الأهلي في أزمة مباراة القمة ١٣٠ أمام الزمالك".