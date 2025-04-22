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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعطيل الدوري | خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن أزمة مباراة القمة 130

جمهور الزمالك والأهلي
جمهور الزمالك والأهلي
حسن العمدة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح، ستجتمع غدا لمناقشة أزمة القمة ١٣٠، وستطلع على كافة المستندات المقدمة من اللجنة الأولمبية ورابطة الأندية والأهلي، وكذلك تظلم الزمالك وبيراميدز على عدم خصم ٣ نقاط من الأهلي نهاية الموسم.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"علمنا من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، أن هناك احتمالات بشأن عدم إصدار قرار في الأزمة غدا، وأن القرار قد يؤجل من لجنة التظلمات لمزيد من الدراسة والإطلاع على كافة الأوراق".

وأضاف:"كما علمنا من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، أن رابطة الأندية، كشفت للجنة التظلمات عن سبب تعديلها للعقوبات الموقعة ضد النادي الأهلي في أزمة مباراة القمة ١٣٠ أمام الزمالك".

واختتم:" رابطة الأندية كشفت في مستنداتها المرسلة إلى لجنة التظلمات أن الأهلي لم ينسحب من مباراة الزمالك، لأجل قرار الانسحاب وتعطيل الدوري، لكنه اعترض فقط على عدم تعيين حكام أجانب للمباراة وهو طلبه من بداية الأمر، وهو السبب الذي دفع الرابطة إلى تعديل العقوبات استنادا على اللائحة الجديدة الخاصة بالانسحاب من المسابقة".

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