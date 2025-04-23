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سيد معوض: مباراة الأهلي وبيراميدز محسومة .. لهذا السبب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد معوض: مباراة الأهلي وبيراميدز محسومة .. لهذا السبب

سيد معوض
سيد معوض
سارة عبد الله

تحدّث سيد معوض، لاعب النادي الأهلي السابق، عن تألق نادي بيراميدز ومنافسته على البطولات خلال الموسم الحالي.

وقال سيد معوض في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز ماشي كويس في آخر موسمين، وفرصته كبيرة جدًا في الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن مشكلته أنه هيلعب الأهلي وسط حضور جماهيري كامل، وده هيخلي الماتش محسومًا للمارد الأحمر".

وتابع: "أنا أعترض على نادي الزمالك، لأنه مش عايش الواقع، وفريقه محتاج صفقات كتير جدًا".

 

الأهلي في المركز الـ53 عالميًا والأول إفريقيًا

جاء الأهلي في المرتبة الـ53 عالميًا برصيد 1710 نقاط، متفوقًا على جميع الأندية الإفريقية والعربية، في مؤشر جديد على مكانته الرفيعة في كرة القدم العالمية، واستمراره في منافسة أندية الصف الأول بالقارة الأوروبية.

ترتيب أبرز الأندية الإفريقية

حل نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المركز الثاني إفريقيًا والـ90 عالميًا برصيد 1650 نقطة، يليه الترجي التونسي في المركز الثالث قاريًا والـ107 عالميًا برصيد 1630 نقطة.

واحتل بيراميدز المركز الرابع إفريقيًا والـ127 عالميًا بـ1607 نقاط، في حين جاء الجيش الملكي المغربي في المركز الخامس إفريقيًا والـ166 عالميًا برصيد 1572 نقطة.

سيد معوض الأهلي بيراميدز نهائي دوري أبطال افريقيا

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