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أول تعليق لـ عمر مرموش بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا .. ماذا قال؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق لـ عمر مرموش بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا .. ماذا قال؟

عمر مرموش
عمر مرموش
سارة عبد الله

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا قاتلًا على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونشر مرموش صورة له من اللقاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: “نحن لا نتوقف أبدًا”.

أهداف مانشستر سيتي وأستون فيلا

جاء هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة السابعة بعد انطلاقة من عمر مرموش من اليسار واقتحم منطقة الجزاء ليمرر الكرة إلى برناردو سيلفا الذي سددها بقوة نحو المرمى من مسافة قريبة.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل لفريق أستون فيلا في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لمانشستر سيتي في الدقيقة 80 أحرزه عمر مرموش، بداعي وقوع النجم المصري في مصيدة التسلل.

وسجل نونيز هدفًا قاتلًا لمانشستر سيتي في الدقيقة 90+4 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وبدأ مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا

الدفاع: نونيز - دياز - جفارديول - أوريلي

الوسط: كوفاسيتش - جوندوجان - دي بروين - مكاتي

الهجوم: برناردو سيلفا - عمر مرموش

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 57 نقطة في المركز السابع.

عمر مرموش مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الانجليزي

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