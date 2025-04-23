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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يُراهن على الجماهير أمام صن داونز .. وكولر يترقب القرار الحاسم

مارسيل كولر
مارسيل كولر
سارة عبد الله

أكد الإعلامي أمير هشام أن مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي ستُحدد العديد من الأمور داخل الفريق، مشيرًا إلى أن تأهل الفريق سيساهم في فرض حالة الاستقرار الحالية.

وقال عبر برنامجه "بلس 90" الذي يُبث على قناة النهار الفضائية: "أما في حال خروج الأهلي، فستكون هناك العديد من القرارات التي تخص الجهاز الفني".

وأضاف: "لو استمر كولر في تحقيق النتائج الإيجابية، فسيبقى في منصبه حتى نهاية كأس العالم للأندية، ولهذا أرى أن المباراة مصيرية بالنسبة للفريق".

وأشار إلى أن دور جمهور الأهلي سيكون كبيرًا للغاية في مواجهة صن داونز، موضحًا أن لهم دورًا مؤثرًا في انتصارات الفريق هذا الموسم، خاصة في مباراة العين الإماراتي في بطولة الانتركونتيننتال، مؤكدًا أهمية تشجيع ودعم اللاعبين حتى اللحظة الأخيرة من اللقاء.

وتابع: "وسام أبو علي أصبح جاهزًا لمباراة صن داونز بعدما شارك في التدريبات بشكل جيد، وستُحسم مشاركته وفقًا لرؤية كولر الفنية، خصوصًا بعد تألق جراديشار، بينما تأكد غياب يحيى عطية الله بسبب شد في العضلة الضامة، كما يغيب كريم الدبيس بسبب جزع في أربطة الكاحل، ومن المقرر عودته بعد أسبوعين".

واختتم: "كريم فؤاد سيعود للتدريبات خلال ثلاثة أسابيع أو شهر على أقصى تقدير، وبالتالي قد يكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وفقًا للرؤية الفنية، فيما يتركز التركيز حاليًا داخل القلعة الحمراء على عبور مواجهة صن داونز".

الأهلي أمير هشام الأهلي وصن داونز صن داونز دوري أبطال افريقيا

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