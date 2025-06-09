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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق المخالفة على كورنيش مرسى مطروح

حملة لرفع الاشغالات بمطروح
حملة لرفع الاشغالات بمطروح
ايمن محمود

قاد المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق المخالفة علي الكورنيش .

 حيث تم التحفظ ومصادرة جميع انواع الإشغالات ، بحضور نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق .

وتناشد مدينة مرسى مطروح المواطنين وزوار المحافظة بالحفاظ علي الشكل الحضاري لكورنيش المدينة الجديد بعدم إلقاء القمامة وعدم تواجد الباعة الجائلين مشدداً علي أصحاب المحال التجارية الالتزام بعدم اشغال الطريق ، واحتلال الأرصفة تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لرفع الاشغالات المخالفة بنطاق المدينة.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إقالة نائب رئيس مركز ومدينة برانى وعودته لجهة عمله الأصلية ، لعدم القيام بمهامه خلال إجازة رئيس المدينة وتواجده في موقع عمله ، وإحالة مدير إدارة النظافة بالمدينة للتحقيق بديوان عام المحافظة ,،وذلك لسوء حالة النظافة العامة بشوارع المدينة ، خلال الجولة الميدانية المفاجئة للواء مجدى الوصيف السكرتير العام في ثالث ايام عيد الاضحى للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والجاهزية والاستعدادات لجميع القطاعات الخدمية خلال أيام العيد.

حيث تلاحظ تقاعس فى أداء المهام خاصة في قطاع النظافة وسوء الحالة العامة بشوارع المدينة وعدم قيام نائب رئيس المدينة بالمهام الوظيفية المكلف بها خلال إجازة رئيس المدينة،وكذلك مدير إدارة النظافة وتحسين البيئة ، مما انعكس على الشكل السيئ لعدد من الشوارع وتضرر المواطنين من تراكم القمامة و تقصير مسئولى مركز المدينة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من العمال والمعدات لتلافي تراكم القمامة والحفاظ على البيئة المحيطة والشكل الحضارى للمدينة.

كما تفقد السكرتير العام لمحافظة مطروح عدد من مستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز بمدينة برانى ، للاطمئنان على توافرها بالكميات الكافية للاستهلاك خلال أيام العيد وعدم رصد أو وجود أى شكاوى خاصة بتوافرها أو بالسعر و الوزن.

كما تفقد السكرتير العام سوق برانى الحضارى للخضر والفاكهة بعدد ٨٠ محلا و ٤٨ باكيه ،ومتابعة الاستعدادات لتوزيع الباعة الجائلين به بعد العيد وجاهزية الخدمات والمرافق به لاستقبالهم عقب اجازة العيد للقضاء على الأسواق العشوائية والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى بالمدينة.

كما نقل السكرتير العام تحياته للمرضى والأطباء والتمريض وجميع العاملين بمستشفى برانى التخصصى خلال تفقده للمستشفى للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة والاستعدادات والجاهزية خلال إجازة أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال اى حالات طارئة ،موجها الشكر لجهود جميع الأطباء والتمريض والعاملين خلال إجازة العيد والخدمة الطبية والعلاجية بالمستشفى.

كما تفقد السكرتير العام موقف سيارات الأجرة ببرانى للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد سيارات لنقل المواطنين وانتظام العاملين بالموقف.

مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير وسائل المواصلات للمواطنين.

كما أكد السكرتير العام للمحافظة على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة اليومية المستمرة لوقف أى حالات تعدى على أراضى الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه ،وإزالة أى حالة تعدى في المهد للحفاظ على أراضى الدولة ومنع أى تجاوزات.

بينما شدد محافظ مطروح على رؤساء المدن والقرى بالمتابعة المستمرة لجهود توفير وتحسين الخدمات للمواطنين وكذلك منع ووقف أى تعديات على أراضى الدولة وإزالتها في المهد وعدم السماح بأى تجاوزات مع مواجهة أى تقصير بكل حزم.

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