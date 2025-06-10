زوجة إسماعيل الليثي تخرج عن صمتها: مفيش تريند.. اللي قلته حقيقي

خرجت البلوجر شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي في مقطع فيديو جديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتوضح حقيقة الخلاف الذي وقع بينها وبين زوجها خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن أثار فيديو سابق لها حالة واسعة من الجدل والاستياء عبر المنصات المختلفة.

كانت شيماء قد نشرت فيديو سابقًا تظهر فيه وهي تستغيث من زوجها متهمةً إياه بالاعتداء عليها جسديًا وسرقة أموالها واصطحاب بناتها والهرب دون علمها الفيديو أثار تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين وتسبب في حملة تضامن واسعة معها قبل أن يُفاجأ الجمهور بحذفه لاحقًا.

وفي آخر ظهور أكدت شيماء أن كل ما ورد في الفيديو الأول كانت الحقيقة كاملة، نافية أن يكون الهدف منه هو “صناعة تريند” أو إثارة البلبلة.

وقالت: “أنا مش طالعة أعمل تريند كل كلمة قلتها حقيقية ومسحت الفيديو بسبب ضغوط كبيرة من أهلي لكن لو ما كنتش نزلته لا بناتي كانوا رجعولي ولا عربيتي ولا فلوسي".

وأضافت أنها تعرضت لمعاناة شديدة في حياتها الزوجية، مشيرة إلى أن العلاقة بينها وبين إسماعيل الليثي قد تكون وصلت إلى طريق مسدود قائلة “ممكن يكون العيش اتقطع خلاص بعد سنين من المواقف الصعبة والمعاناة اللي عشتها"