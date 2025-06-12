حسن الرداد يرد علي سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كاس العالم

علق الفنان حسن الرداد على انتشار شائعة سفر وفد من الفنانين للولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، والسخرية من ذلك متنبئين بخسارة الفريق المصري.

قال حسن الرداد في فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "مساء الخير يا جماعة دلوقتي في حد منزل صورة ليا مع كبار النجوم بيقول إن إحنا في أمريكا ورايحين عشان نشجع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وتابع "طبعا عارفين النتيجة أن النادي الأهلي هيخسر عشان الفنانين رايحين يشجعوا، اولا دي صورة قديمة، ثانيا أنا في مصر مش في أمريكا، ثالثا ده تقل دم وسماجة أوي من اللذيذ اللي كتب الموضوع ده، ونشجع النادي الأهلي من غير استظراف".