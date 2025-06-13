قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب يوافق علي مقترح نواب الشيوخ بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطي
وكالة فارس الإيرانية: مقتل 78 وإصابة 329 في الهجمات الإسرائيلية
إيران .. هجوم إسرائيلي جديد على قاعدة صاروخية في محافظة لورستان
مصر تسارع بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع.. خطوة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين
وزير الخارجية: لا أمن واستقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية
أفراح سيراميكا كليوباترا.. التتويج بكأس الرابطة للمرة الثالثة يجعله البطل الأوحد
ألمانيا: الأوضاع في الشرق الأوسط تتفاقم بعد هجمات إسرائيل على إيران
غدا السبت .. استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية علمي بمادة الفيزياء
المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان
ألمانيا: الوضع في غزة غير مقبول.. ونثمن الجهود المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار
الخارجية: مصر ضد انتهاك القانون الدولي .. والهجوم الإسرائيلي على إيران غير مبرر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| واتساب تدعم أبل ضد محاولات بريطانيا اختراق التشفير.. جوجل تصدر تحديثا أمنيا لمتصفح كروم لمعالجة ثغرتين خطيرتين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

⁠إطلاق متصفح Dia المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإصدار تجريبي خاص


مع الانتشار المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي، بدأت المتصفحات التقليدية تفقد بريقها تدريجيا، في وقت تتجه فيه اهتمامات المستخدمين نحو تقنيات أكثر ذكاء وتفاعلا، هذا التحول في المشهد الرقمي دفع شركة The Browser Company إلى إعادة النظر في توجهاتها الاستراتيجية.


 

ميتا تطلق أدوات جديدة لتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها


أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل مقاطع الفيديو القصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبر أوامر مسبقة تساعد على تغيير الملابس، الخلفيات، وأنماط التصوير في الفيديوهات بشكل إبداعي وسريع.


 

صراع الخصوصية.. واتساب تدعم أبل ضد محاولات الحكومة البريطانية لاختراق التشفير
 

أعلنت شركة واتساب، المملوكة لشركة "ميتا"، عن دعمها لشركة أبل في معركتها القانونية ضد الحكومة البريطانية، وذلك على خلفية مطالبة الحكومة البريطانية بالحصول على صلاحيات تمنها من الوصول إلى بيانات مستخدمي أبل في حالات تمس الأمن القومي.


جوجل تصدر تحديثا أمنيا لمتصفح كروم لمعالجة ثغرتين خطيرتين
 

أعلنت شركة جوجل Google، عن إصدار تحديث أمني جديد لمتصفح كروم Chrome يعالج ثغرتين أمنيتين خطيرتين، ضمن الإصدار 137.0.7151.103 و104 لأجهزة ويندوز وmacOS، والإصدار 137.0.7151.103 لنظام Linux.

بعد تعطله 10 ساعات.. ChatGPT يخسر أمام جهاز ألعاب عمره 50 عاما
 

رغم الاهتمام العالمي المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومساعديه الرقميين، يبدو أن الواقع لا يزال بعيدا عن الكمال، حيث أظهرت تجربة حديثة ضعف أداء ChatGPT في واحدة من أبسط التحديات الكلاسيكية وهي لعبة الشطرنج.


iOS 26.. جميع الميزات الجديدة القادمة إلى تطبيقات آيفون من آبل


أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025 عن مجموعة من الميزات الذكية الجديدة القادمة إلى نظام التشغيل iOS 26، والمقرر إطلاقه في خريف هذا العام. 


آبل تدعم Image Playground بإمكانات ChatGPT.. تفاصيل
 

أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر WWDC 2025 عن تحديث كبير لتطبيق Image Playground عبر دمجه مع تقنية ChatGPT، بهدف تحسين جودة الصور التي يولدها الذكاء الاصطناعي وتوسيع خيارات الإبداع أمام المستخدمين.


مايكروسوفت تصدر تحديثات أمنية لـ 66 ثغرة خطيرة.. تفاصيل


أصدرت شركة مايكروسوفت، ضمن "Patch Tuesday" الخاص بشهر يونيو، تحديثات أمنية لمعالجة 66 ثغرة تم اكتشافها في منتجاتها، من بينها ثغرات مصنفة "حرجة" في أنظمة ويندوز وأوفيس، وأخرى يجري استغلالها فعليا في هجمات إلكترونية نشطة.

تكنولوجيا التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وزوجته

مش مسامحك بسبب الظلم.. مسلم: أنا ومراتي بنموت ياريت تدعولنا

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

الايجار القديم

الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين

المجال الجوي المصري

المطارات المصرية ترفع الاستعدادات القصوى لاستقبال الطائرات الفارة من أجواء الصراع بالمنطقة

صورة ارشيفية

تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في هواتف سامسونج Galaxy A وM

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

الطائرة المنكوبة

عُطل أم اختطاف.. لغز سقوط الطائرة الهندية يحير العالم| القصة الكاملة

فيروس

رصد متحور كورونا الجديد.. أين يوجد؟

احتفال الزمالك بكأس مصر

خبرة في الكرة الأفريقية.. مساعد المدير الفني للأهلي أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

بالصور

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

أحمر لافت.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها برفقة الأصدقاء

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

مسلم وزوجته

العين صابتهم| مسلم وزوجته في المستشفى.. إيه اللي حصلهم؟

بشرى

بعد انفصالها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة بشرى

نسرين آمين

فستان بسيط.. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد