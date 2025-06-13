أخبار التكنولوجيا| واتساب تدعم أبل ضد محاولات بريطانيا اختراق التشفير.. جوجل تصدر تحديثا أمنيا لمتصفح كروم لمعالجة ثغرتين خطيرتين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

⁠إطلاق متصفح Dia المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإصدار تجريبي خاص



مع الانتشار المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي، بدأت المتصفحات التقليدية تفقد بريقها تدريجيا، في وقت تتجه فيه اهتمامات المستخدمين نحو تقنيات أكثر ذكاء وتفاعلا، هذا التحول في المشهد الرقمي دفع شركة The Browser Company إلى إعادة النظر في توجهاتها الاستراتيجية.





ميتا تطلق أدوات جديدة لتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها



أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل مقاطع الفيديو القصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبر أوامر مسبقة تساعد على تغيير الملابس، الخلفيات، وأنماط التصوير في الفيديوهات بشكل إبداعي وسريع.





صراع الخصوصية.. واتساب تدعم أبل ضد محاولات الحكومة البريطانية لاختراق التشفير



أعلنت شركة واتساب، المملوكة لشركة "ميتا"، عن دعمها لشركة أبل في معركتها القانونية ضد الحكومة البريطانية، وذلك على خلفية مطالبة الحكومة البريطانية بالحصول على صلاحيات تمنها من الوصول إلى بيانات مستخدمي أبل في حالات تمس الأمن القومي.



جوجل تصدر تحديثا أمنيا لمتصفح كروم لمعالجة ثغرتين خطيرتين



أعلنت شركة جوجل Google، عن إصدار تحديث أمني جديد لمتصفح كروم Chrome يعالج ثغرتين أمنيتين خطيرتين، ضمن الإصدار 137.0.7151.103 و104 لأجهزة ويندوز وmacOS، والإصدار 137.0.7151.103 لنظام Linux.

بعد تعطله 10 ساعات.. ChatGPT يخسر أمام جهاز ألعاب عمره 50 عاما



رغم الاهتمام العالمي المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومساعديه الرقميين، يبدو أن الواقع لا يزال بعيدا عن الكمال، حيث أظهرت تجربة حديثة ضعف أداء ChatGPT في واحدة من أبسط التحديات الكلاسيكية وهي لعبة الشطرنج.



iOS 26.. جميع الميزات الجديدة القادمة إلى تطبيقات آيفون من آبل



أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025 عن مجموعة من الميزات الذكية الجديدة القادمة إلى نظام التشغيل iOS 26، والمقرر إطلاقه في خريف هذا العام.



آبل تدعم Image Playground بإمكانات ChatGPT.. تفاصيل



أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر WWDC 2025 عن تحديث كبير لتطبيق Image Playground عبر دمجه مع تقنية ChatGPT، بهدف تحسين جودة الصور التي يولدها الذكاء الاصطناعي وتوسيع خيارات الإبداع أمام المستخدمين.



مايكروسوفت تصدر تحديثات أمنية لـ 66 ثغرة خطيرة.. تفاصيل



أصدرت شركة مايكروسوفت، ضمن "Patch Tuesday" الخاص بشهر يونيو، تحديثات أمنية لمعالجة 66 ثغرة تم اكتشافها في منتجاتها، من بينها ثغرات مصنفة "حرجة" في أنظمة ويندوز وأوفيس، وأخرى يجري استغلالها فعليا في هجمات إلكترونية نشطة.